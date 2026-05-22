FIOD houdt twee verdachten aan wegens overtreding sanctiewetgeving

De FIOD heeft op 18 mei 2026 een 57‑jarige man uit Amsterdam en een 39‑jarige man uit Den Haag aangehouden op verdenking van het overtreden van de Sanctiewet. Zij worden verdacht van het (indirect) ter beschikking stellen van economische middelen aan door de Europese Unie gesanctioneerde entiteiten. Drie bedrijfspanden in Enschede en Almere zijn doorzocht, evenals twee datacenters in Dronten en Schiphol‑Rijk. Daarbij zijn onder meer administratie, laptops, telefoons en ruim 800 servers in beslag genomen.

Het strafrechtelijk onderzoek richt zich op een webhostingsbedrijf dat op 10 februari 2022 werd opgericht, twee weken vóór de Russische invasie van Oekraïne. In de jaren daarna werd dit bedrijf onder meer gebruikt voor het faciliteren van destabiliserende activiteiten gericht tegen de Europese Unie, waaronder inmenging, cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie.

Op 20 mei 2025 is dit webhostingsbedrijf door de Europese Unie op de sanctielijst geplaatst. Rond dezelfde periode werd een aanzienlijk deel van de technische infrastructuur van het gesanctioneerde bedrijf overgezet naar een nieuw opgericht Nederlands bedrijf.

Uit onderzoek van de FIOD blijkt dat dit nieuwe bedrijf in werkelijkheid fungeert als een dekmantel voor de gesanctioneerde entiteiten. Bestuurder en (indirect) enig aandeelhouder van dit bedrijf is de 57‑jarige verdachte.

Daarnaast speelt een ander Nederlands bedrijf een faciliterende rol. Dit bedrijf, waarvan de 39‑jarige verdachte bestuurder en enig aandeelhouder is, zorgt ervoor dat de servers van het eerstgenoemde nieuwe bedrijf verbonden zijn met het internet.