ILT wil hardere aanpak van alcohol en drugs in de binnenvaart

Een aanvaring op het Schelde-Rijnkanaal heeft opnieuw aandacht gevestigd op het gebied van alcohol en drugs in de binnenvaart. Eind maart ramde een schipper met een 135 meter lange tanker een ander binnenvaartschip. Daarna liep het schip aan de grond. De kapitein had bijna zes keer de toegestane hoeveelheid alcohol op en er werd ook cocaïne in zijn bloed aangetroffen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) waarschuwt nu voor de gevolgen.

Tankerincident zet alcohol- en drugsgebruik in binnenvaart op scherp

Het incident op het Schelde-Rijnkanaal vond eind maart plaats en zorgde voor nieuwe zorgen over varen onder invloed. Omwonende schippers meldden opvallend vaargedrag, waarna de politie aan boord ging. Bij controle bleek dat de kapitein meer dan vijf keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed had. Er werd ook cocaïne aangetroffen. De tanker was 135 meter lang en raakte betrokken bij een aanvaring met een ander binnenvaartschip.

ILT roept schippers op om misstanden desnoods anoniem te melden

De ILT roept schippers en binnenvaartondernemers op om misstanden met middelengebruik aan boord te melden. Volgens de inspectie kun je ook anoniem berichten versturen. Senior inspecteur Thom Bijkersma van de ILT zegt daarover: “De gezondheid van de schipper of een bemanningslid moet worden beoordeeld om herhaling te voorkomen voor de veiligheid op het water.” Wie zorgen heeft over alcohol en drugs in de binnenvaart, moet volgens de inspectie verantwoordelijkheid nemen.

Inspectie waarschuwt voor zware gevolgen bij varen onder invloed

Varen onder invloed kan volgens de ILT grote gevolgen hebben voor de loopbaan van een schipper. De politie is bevoegd om alcohol- en drugstesten af te nemen na meldingen of incidenten. Bij bovenmatig gebruik kan de politie proces-verbaal opmaken. Ook kan er een signaal naar de ILT gaan. Daarna kijken inspecteurs samen met de medisch adviseur scheepvaart naar de situatie. De medisch adviseur kan een tussentijdse medische keuring eisen. Tot die keuring heeft plaatsgevonden, kan de vaarbevoegdheid tijdelijk worden opgeschort.

Binnenvaartsector onder druk na ernstige veiligheidsincidenten

De binnenvaartsector staat onder druk door incidenten waarbij alcohol, drugs of andere verdovende middelen een rol spelen. Bemanningsleden moeten beschikken over geldige kwalificaties. Daarbij hoort ook een geneeskundige verklaring binnenvaart. De ILT stelt dat herhaling moet worden voorkomen als er signalen zijn dat iemand mogelijk niet geschikt is om te varen. Bij meerdere overtredingen kan zelfs het kwalificatiecertificaat worden ingetrokken. Daarmee verliest iemand de bevoegdheid om te varen.