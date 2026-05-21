Bestaande koopwoningen ruim 5 procent duurder in eerste kwartaal

De transactieprijzen van bestaande koopwoningen waren in het eerste kwartaal van 2026 in bijna alle gemeenten hoger dan een jaar eerder. De prijsstijging was het grootst in Oost Gelre. In het vierde kwartaal van 2025 was de stijging nog het grootst in Winterswijk, maar die gemeente staat nu met een stijging van 13,2 procent niet meer bij de tien gemeenten met de hoogste prijsstijgingen. Dit blijkt uit nieuwe analyses van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster.

Prijzen in Oost Gelre bijna 21 procent hoger

Landelijk waren de prijzen van bestaande koopwoningen het eerste kwartaal 5,2 procent hoger dan in 2025. De prijzen stegen het hardst in Oost Gelre (20,5 procent) en in Ooststellingwerf (19,3 procent), gevolgd door Pekela (16,9 procent) en Reusel-De Mierden (16,5 procent). Alleen in Gulpen-Wittem daalden de huizenprijzen ten opzichte van een jaar eerder licht (-1,0 procent).

Nieuwe records huizenprijzen in meeste gemeenten

De prijzen van bestaande koopwoningen bereikten in 2022 een piek. Daarna daalden de huizenprijzen in 2023, waarna ze vanaf 2024 weer stegen. In de meeste grotere gemeenten was dit het geval. In veel kleinere gemeenten daalde de prijs niet, maar vlakte de prijsstijging alleen af. Doordat in de afgelopen kwartalen de prijzen weer zijn gestegen, hebben de huizenprijzen in de meeste gemeenten nieuwe records bereikt.