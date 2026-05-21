Politie heeft al 20 aangiftes binnen naar aanleiding van uitspraken Kamerlid Markuszower

Naar aanleiding van de uitlatingen van Kamerlid Gidi Markuszower eind vorige week over Palestijnse asielzoekers, zijn inmiddels twintig aangiftes bij de politie binnengekomen. 'De verwachting is dat dit aantal de komende dagen oploopt. Op basis van de aangiftes gaat het Openbaar Ministerie de zaak beoordelen', zo meldt de politie zojuist.

Aangifte intake

Naar aanleiding van de uitlatingen van de heer Markuszower hebben inmiddels twintig personen en ook enkele organisaties aangifte gedaan van onder meer opruiing en het aanzetten tot geweld. De verwachting is dat dit aantal de komende dagen oploopt omdat diverse personen al een afspraak bij de politie hebben gemaakt om aangifte te doen. Ook zijn bij de politie over deze zaak zeker tweehonderd meldingen gemaakt.

Openbaar Ministerie (OM)

Het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam gaat de zaak op basis van de aangiftes beoordelen. Concreet betekent dit dat het OM zal beoordelen of er in deze casus sprake is van voldoende verdenking van een strafbaar feit om een strafrechtelijk onderzoek te starten.

Eén aangifte is in principe voldoende

Bij strafbare feiten kan één aangifte voldoende zijn voor het OM om een strafrechtelijk onderzoek te starten. Vanzelfsprekend is het afhankelijk van de concrete casus of dat ook daadwerkelijk gebeurt. Wat betreft de uitspraken van Markuszower is het niet per se nodig om alsnog aangifte te doen, maar iedere burger die aangifte wil doen heeft daar recht. Aangifte doen blijft dus mogelijk.

Melding ipv aangifte bij politie kan ook

'Ook is het mogelijk bij de politie een melding te maken. Meldingen kunnen informatie geven over de beeldvorming en over de mate van maatschappelijke ophef. Iedereen kan via het meldpunt op www.politie.nl een melding registreren', aldus de politie.