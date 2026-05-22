Drie mannen aangehouden na ontvoering jongen Amsterdam

Vrijdagochtend heeft de politie drie mannen aangehouden na een korte achtervolging. Zij worden verdacht van de ontvoering van een jongen uit Amsterdam. Het slachtoffer werd op de Zeeburgerdijk ontvoerd, maar is inmiddels door de politie bevrijd.

Rond 08.50 uur op 22 mei 2026 kreeg de politie diverse meldingen dat een jongen tegen zijn wil een auto werd ingesleurd op de Zeeburgerdijk. Agenten zagen kort hierna de auto op de A10 richting Amsterdam-Noord rijden. Bovenaan de afslag S115 Durgerdam van de A10 werd de auto klemgereden en konden drie verdachten worden aangehouden. Het slachtoffer werd hierbij vastgebonden op de achterbank aangetroffen.

De drie verdachten zitten in alle beperkingen en worden verdacht van wederrechtelijke vrijheidsberoving en mishandeling. De recherche en Forensische Opsporing doen onderzoek in deze zaak.