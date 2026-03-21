Man aangehouden na vermoedelijke uitbuiting van oudere in Terneuzen

De politie heeft op vrijdag 20 maart 2026 een 38-jarige man uit Terneuzen aangehouden op verdenking van mogelijke uitbuiting van een oudere man in zijn eigen woning. De verdachte zit nog vast. Het onderzoek loopt.

De zaak kwam aan het licht nadat een medewerker van de thuiszorg een verdachte situatie meldde. Zij trof een onbekende man aan in de woning van het slachtoffer en vertrouwde de situatie niet. Familieleden gingen direct in gesprek met de oudere man en kregen het vermoeden dat hij langere tijd onder druk stond.

Regelmatige bezoeken aan de woning

De verdachte zou het slachtoffer hebben gedwongen om geld te pinnen en zijn pinpas af te geven. Ook zou hij regelmatig in de omgeving van de woning, gelegen in de Binnenstad-Java, zijn geweest om geld, eten en sigaretten te verkrijgen. Het 83-jarige slachtoffer gaf aan dat hij zich daardoor bang voelde. Uit onderzoek naar de bankrekening blijkt dat er in korte tijd aanzienlijke bedragen zijn opgenomen en uitgegeven, wat afwijkt van het gebruikelijke uitgavenpatroon van de man.

Melding maakt snel optreden mogelijk

Dankzij de snelle melding en aangifte startte de politie direct een onderzoek. Dit leidde binnen twee dagen tot de aanhouding van de verdachte aan de Kennedylaan in Terneuzen. De politie benadrukt het belang van alertheid.