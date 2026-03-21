Auto botst tegen woning net over de grens met België en vliegt in brand

Op Belgisch grondgebied is op zaterdagochtend 21 maart rond 03.15 uur op de 2e Carabinierslaan in Veldwezelt, vlak over de grens bij Maastricht, een voertuig tegen een woning gebotst. De auto is hierbij in brand gevlogen.

Enkele minuten eerder zien politieagenten in Maastricht op de Tongersestraat een auto rijden. Omdat de auto opvallend rijgedrag vertoont, willen de agenten deze auto met vijf inzittenden controleren. Nog voordat ze daarvoor de kans krijgen, zien zij de auto met hoge snelheid wegrijden in de richting van het Koningin Emmaplein en vervolgens richting de Via Regia.

Het voertuig behaalt in korte tijd een snelheid die vele malen hoger is dan de snelheid van de politieauto. Politieagenten geven de auto die zich aan de controle onttrekt, een stopteken. De vluchtende auto is dan al bijna uit het zicht. De auto rijdt met hoge snelheid door richting de Belgische grens. Op het moment dat de Nederlandse politieagenten op Belgisch grondgebied aankomen, zien zij op grote afstand de auto tot stilstand komen tegen een woning. De auto vliegt daarbij in brand.

De agenten verlenen meteen eerste hulp aan de inzittenden en stellen de Belgische autoriteiten op de hoogte van hetgeen zij aantreffen. De vijf inzittenden zijn aangehouden. De bestuurder is door de Nederlandse politieagenten bekeurd voor diverse verkeersovertredingen die hij in Nederland heeft gepleegd. Het gaat hierbij onder andere om het onnodig claxonneren, het negeren van het rode verkeerslicht en het rijden over de busbaan. De Belgische politie doet verder onderzoek naar de toedracht van de aanrijding.