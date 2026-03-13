Om eist 8 jaar cel voor verkrachting en aanranding dementerende ouderen in zorginstelling

Een verpleeghuis voelt niet als het oude thuis, maar hoort voor bewoners altijd veilig te zijn. “En op dat gevoel van veiligheid heeft hij een immens grove inbreuk gemaakt”, zegt de officier van justitie over een 24-jarige man uit Belgische Hoogstraten.

Dementerende ouderen

De man wordt ervan verdacht dat hij drie dementerende ouderen heeft aangerand en verkracht. De slachtoffers, twee vrouwen en een man, waren op dat moment 80, 90 en 77 jaar oud.

Nachtdienst zzp'er

De strafbare feiten vinden in de nacht van 20 op 21 april 2024 plaats in een zorginstelling in Breda, waar de verdachte als zzp’er op die locatie zijn eerste nachtdienst draait. Hij had al meer dan een jaar werkervaring als zorgmedewerker. Na het wakker worden vertellen de slachtoffers wat hen is overkomen aan een verpleegster die aan haar ochtenddienst is begonnen.

Waarom?

"Waarom heeft verdachte dit allemaal gedaan als hij – zoals hij zelf stelt – zo graag voor kwetsbare mensen zorgt?" Bij de politie leggen de slachtoffers meerdere, gedetailleerde verklaringen af en ze laten emoties zien die horen bij seksueel misbruik. Op een hoeslaken (en onder haar nagels) van een van de slachtoffers worden spermaresten van de verdachte aangetroffen. Zijn telefoon wordt grondig bekeken en daarin vindt de politie zoekresultaten die aansluiten bij seks met ouderen en demente vrouwen. In de telefoon stuit de politie ook op 1293 foto’s en 2 video’s met kinderporno.

Wisselende en leugenachtige verklaringen

In de aanloop naar de inhoudelijke behandeling van de zaak heeft de verdachte wisselend en leugenachtig verklaard. Pas gisteren, donderdag, op zitting legde hij een gedeeltelijke bekentenis af, uitsluitend over de aanranding.

'Blijft grootste deel ontkennen'

De officier van justitie zei vrijdag in de rechtbank van Breda: “Een grote vraag blijft ook na vandaag onbeantwoord: waarom heeft verdachte dit allemaal gedaan als hij – zoals hij zelf stelt – zo graag voor kwetsbare mensen zorgt. Tot op heden blijft de verdachte het grootste deel ontkennen, waarmee hij niet alleen geen verantwoordelijkheid neemt voor zijn daden, maar er voor de slachtoffers en hun familieleden ook geen antwoorden komen. Sterker nog, hij zet de slachtoffers weg als leugenaars.”

Celstraf 8 jaar en beroepsverbod 13 jaar

Vanwege de ernst van de feiten eist het OM tegen de verdachte een gevangenisstraf van 8 jaar, met aftrek van de tijd dat hij in voorarrest heeft gezeten. Ook vordert de officier van justitie bij de rechtbank een beroepsverbod van 13 jaar en oplegging van de gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel (GVM). Met deze GVM kan aan het einde van de detentie worden bekeken of de verdachte nog verder moet worden behandeld. De rechtbank doet op 13 april uitspraak.