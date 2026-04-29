Wapens, handgranaten en munitie aangetroffen in woning

In een woning aan de Kennedylaan in Andel heeft een inval plaatsgevonden vanwege een verdenking van handel in of het verzamelen van vuurwapens en explosieven. In de woning zijn meerdere wapens en munitie aangetroffen. Een 28-jarige man uit Andel is aangehouden.

De politie ontving signalen dat zich aan de Kennedylaan mogelijk een wapenhandelaar of -verzamelaar bevond. Een team van specialisten viel de woning daarom op 18 april binnen. Daarbij is een aanzienlijke hoeveelheid vuurwapens en munitie aangetroffen en in beslag genomen, waaronder een granaat en een handgranaat. Het lijkt erop dat de meeste wapens en munitie door de verdachte al onklaar zijn gemaakt.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kwam ter plaatse om de aangetroffen explosieven veilig te stellen en af te voeren.

Het onderzoek naar de herkomst van de wapens en de intenties van de verdachte is in volle gang. Of het gaat om een fanatieke verzamelaar en of er sprake is van daadwerkelijke geweldsintenties, wordt nog onderzocht.