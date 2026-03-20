Politie toont beelden vluchtauto verdachte neerschieten politieman uit Schoonhoven

Bij het schietincident donderdagochtend 19 maart om even voor 07.00 uur in Schoonhoven, raakte een 36-jarige politiemedewerker ernstig gewond. Dit meldt de politie vandaag. Het Team Grootschalige Opsporing dat het schietincident in Schoonhoven onderzoekt, heeft beelden van de vluchtauto en is op zoek naar informatie.

Slachtoffer is 36-jarige politiemedewerker van Iraanse afkomst

Vlak voor 07.00 uur donderdagochtend ontving de politie een melding dat er op het Pascalplein in Schoonhoven iemand zou zijn neergeschoten. Agenten troffen ter plaatse een zwaargewonde man aan. 'Later bleek het te gaan om een 36-jarige politiemedewerker van Iraanse afkomst, werkzaam bij het Politiedienstencentrum (PDC). Ambulancepersoneel ontfermde zich over hem, daarna is hij naar het ziekenhuis vervoerd', aldus de politie.

Beelden vluchtauto: Toyota Yaris model 2020 met Nederlands kenteken

Onder leiding van een officier van justitie doet een Team Grootschalige Opsporing onderzoek naar de zaak. In het onderzoek heeft het team inmiddels de beschikking over camerabeelden waarop de vermoedelijke vluchtauto te zien is. Het gaat om een Toyota Yaris van een model van na 2020, met Nederlands kenteken, specifieke velgen en achter geblindeerde ruiten en een spoiler. De auto is na het incident weggereden in de richting van Lopik.

Getuigenoproep politie

Heeft u de auto donderdagmorgen 19 maart gezien in de omgeving van Schoonhoven of weet u waar de Toyota Yaris op dit moment staat? Kunt u meer vertellen over de bestuurder van deze auto? Heeft u wellicht camerabeelden waarop u iets is opgevallen of heeft u op een andere manier informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn? Neem dan contact op met de opsporingstiplijn via 0800-6070 of anoniem, bel dan met M. 0800-7000.

Team Nationale Inlichtingen (TNI) van de politie

In het geheim informatie delen kan via het Team Nationale Inlichtingen (TNI) van de politie. Bel hiervoor op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur naar 088-661 77 34. Het TNI is het landelijke loket voor de Teams Criminele Inlichtingen (TCI). Het TCI mag de identiteit (naam en andere gegevens) van haar bronnen afschermen.

