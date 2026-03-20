'Mensen moeten kritischer zijn op welke persoonlijke gegevens online te vinden zijn'

De recente Odido-hack laat zien hoe buitgemaakte persoonsgegevens direct kunnen worden ingezet voor gerichte fraude, doordat criminelen deze combineren met data uit andere lekken. Juist daarom is het belangrijk dat mensen bewuster omgaan met wat zij online delen en bewaren. Mensen kunnen natuurlijk nooit helemaal voorkomen dat cybercriminelen hun persoonsgegevens weten te achterhalen, maar ze kunnen wel stappen nemen om het hen minder makkelijk te maken. Dit zegt Cindy Wubben van Visma.

Wubbe: 'Steeds vaker worden mensen geconfronteerd met datalekken waarbij hun gegevens vrijkomen. Oplichters gebruiken die informatie, gecombineerd met informatie uit eerdere datalekken en social media-accounts, om overtuigende berichten en telefoontjes te sturen, afgestemd op de persoonlijke situatie van iemand. Dat maakt het moeilijker om fraude te herkennen en vergroot de kans dat mensen erin mee gaan.'

Tegelijkertijd groeit het digitale profiel van mensen ongemerkt door. Veel accounts die ooit zijn aangemaakt, maar niet meer worden gebruikt, blijven actief. Bijvoorbeeld op social media of bij webwinkels. Deze gegevens blijven beschikbaar, terwijl dat meestal niet nodig is. Daarbij vragen veel online diensten standaard om extra informatie, meestal voor marketingdoeleinden, waardoor een onnodige stapeling van gevoelige data ontstaat.

Mensen kunnen Volgens Wubben hun risico verkleinen door bewuster met hun gegevens om te gaan. Dat begint met het verwijderen van oude accounts en het beperken van de gegevens die zij invullen tot wat echt noodzakelijk is. Ook is het zinvol om social media-accounts zo veel als mogelijk op privé te zetten zodat criminelen minder persoonlijke informatie tot hun beschikking hebben. Verder helpt het om kritisch te zijn bij elk verzoek om extra informatie en regelmatig te controleren waar gegevens zijn opgeslagen. Zo maken mensen het criminelen moeilijker om misbruik te maken van persoonlijke informatie.

'Initiatieven zoals Digital Clean Up Day helpen om dat bewustzijn te vergroten. Deze dag, die jaarlijks op de derde zaterdag van maart plaatsvindt, staat in het teken van het opschonen van digitale sporen. Het biedt een concreet moment om in actie te komen en structureel zorgvuldiger met persoonsgegevens om te gaan.'