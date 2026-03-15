Politie beëindigt illegale Rave party in Willemstad

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag opgetreden tegen een illegale Rave party op het terrein van een gesloten Camping in het Brabantse Willemstad. 'Daarbij zijn geen aanhoudingen verricht', zo meldt de politie vandaag.

Meldingen geluidsoverlast

'Rond 00.30 uur kwamen er bij de politie de eerste meldingen binnen van geluidsoverlast in de omgeving van de Oostdijk in Willemstad. Al snel bleek dat er aan de Oostdijk een illegale Rave werd georganiseerd op het terrein van een gesloten camping', zo meldt de politie.

Tussen de 500 en 1000 gasten

Er waren zijn op dat moment tussen de 500 en 1000 personen aanwezig. In overleg met de burgemeester wordt besloten het feest stil te leggen. Uit voorzorg worden er zo’n 20 politie-eenheden vanuit de wijde omgeving naar het evenement gedirigeerd. Ook wordt er ondersteuning geleverd door een politiehelikopter.

Stroomvoorziening afgesloten

Om de feestgangers te ontmoedigen wordt de stroomvoorziening naar het terrein enige tijd afgesloten. Dat blijkt te werken en veel feestgangers verlaten op verzoek van de politie het terrein. Ook enkele direct omwonenden hebben echter last van de stroomonderbreking, dus deze wordt na korte tijd weer hersteld. Dan is de rust echter alweer wedergekeerd. Er werden bij de actie geen aanhoudingen verricht. Wel werd er een aggregaat in beslag genomen.