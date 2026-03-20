Jongeren volgen nieuws vooral via social media, maar vertrouwen in deze kanalen is laag

Nederlandse jongeren van 12 tot en met 17 jaar volgen het nieuws in grote mate via social platforms als TikTok, YouTube en Snapchat, maar juist in deze social nieuwsmerken hebben zij minder vertrouwen dan in landelijke en regionale nieuwsmerken. Dat blijkt uit de rapportage jongeren van de Nationale Vertrouwens Monitor Media 2025, een grootschalig onderzoek naar vertrouwen in nieuws. Er zijn 1.021 jongeren in de leeftijdv an 12 t/m 17 ondervraagd en betreft een representatieve afspiegeling.

Jongeren en nieuws

Uit het onderzoek blijkt dat bijna 8 op de 10 jongeren een of meer social media kanalen gebruikt om het nieuws te volgen. Tegelijkertijd gaat de helft van de jongeren niet actief op zoek naar nieuws. Voor een grote groep vormt social media daarmee de meest directe route naar actualiteit. Jongeren zijn gewend op social media dat het nieuws naar ze toekomt. Toch blijft het vertrouwen in deze platforms achter bij dat in landelijke en regionale nieuwsmerken.

Jongeren en vertrouwen in nieuws

Het algemene vertrouwen van jongeren in nieuwsmedia komt uit op een 6,4. Dat is slechts een krappe voldoende. Twee op de tien jongeren geven het vertrouwen in nieuwsmedia een 5 of lager. Jongeren van 12 tot en met 14 jaar zijn daarbij sigfinicant positiever met een 6,6 ten opzichte van jongeren van 15 tot en met 17 jaar die gemiddeld en 6,2 geven.

Volgens de onderzoekers laat dit zien dat bereik en vertrouwen onder jongeren niet vanzelf samenvallen. Jongeren komen nieuws veel tegen, vooral via hun dagelijkse mediagebruik, maar dat betekent nog niet dat zij de bron ook geloofwaardig vinden.

AI en nieuws

Opvallend is bovendien dat jongeren kritisch kijken naar de rol van kunstmatige intelligentie in nieuws. Er is weinig steun voor volledig door AI geschreven artikelen. Wel wil ruim tweederde van de jongeren graag weten wanneer AI is gebruikt in de totstandkoming van nieuws. Transparantie over de inzet van AI lijkt daarmee een belangrijke voorwaarde voor vertrouwen. Het onderzoek laat ook zien dat desinformatie stevig aanwezig is in het nieuwslandschap van jongeren. Ruim de helft van de jongeren zegt regelmatig of vaker desinformatie of nepnieuws tegen te komen. Dat onderstreept hoe belangrijk het is dat nieuwsmerken zich voor deze doelgroep onderscheiden op betrouwbaarheid, duidelijkheid en journalistieke kwaliteit.

Jongeren gebruiken daarnaast minder nieuwsbronnen dan volwassenen. Gemiddeld gebruiken zij 4,6 merken, tegenover 6,2 onder volwassenen. TikTok, YouTube en Snapchat behoren voor jongeren tot de belangrijkste nieuwsbronnen. Juist daarom is het relevant dat het vertrouwen in social nieuwsmerken over de hele linie relatief laag blijft.

“Jongeren zijn zeker niet afgehaakt van nieuws, maar hun relatie met nieuws is anders ingericht dan die van oudere generaties. Nieuws bereikt hen vaak via platforms, niet altijd via actieve nieuwsconsumptie. Voor nieuwsorganisaties betekent dit dat aanwezigheid alleen niet genoeg is. Vertrouwen moet expliciet worden verdiend”, aldus de Neil van der Veer (co-auteur Nationale Vertrouwensmonitor Media, Newcom Research & Consultancy)

Juist voor nieuwsmerken ligt daar een belangrijke opgave: zichtbaar zijn in het mediagedrag van jongeren én tegelijk werken aan herkenbare betrouwbaarheid en transparantie.