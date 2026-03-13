Merendeel speelzand zonder asbest maar deze 5 mogen niet meer worden verkocht

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van asbest in speelzand. Dat is uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium. 'Tot nu toe zijn de uitslagen van 99 speelzandproducten bekend. In 65 daarvan is geen asbest aangetroffen. In 29 producten is een hele kleine hoeveelheid gevonden, variërend van 0,000005 tot 0,01%. Dat is onder de wettelijke limiet van 0,1%', zo meldt de NVWA vrijdag.

5 producten met teveel asbest

'In 5 producten is meer asbest aangetroffen dan de wettelijke limiet. Het gaat om hoeveelheden van 0,15 tot 0,42%. De NVWA heeft de betrokken bedrijven laten weten dat deze 5 producten niet meer verkocht mogen worden. Ook heeft de NVWA bij de bedrijven aangedrongen op een publiekswaarschuwing. Op dit moment worden nog zo’n 10 producten onderzocht. De resultaten daarvan volgen zo snel als mogelijk', aldus de NVWA.

Deze 5 speelzandproducten voldoen niet aan de wettelijke norm

- Zandkunst in flesje glow in the dark - FCB

- Gekleurd zand 1 kilo – Anthony Peters

- Sensorische houten blokken gevuld met o.a. gekleurd zand - TickiT

- Decoratiesteentjes blauw – Decosand (Kopers zijn rechtstreeks geïnformeerd)

- Hoogwaardig crèmekleurig decoratiezand (750 gram) – HEKU (Verkocht via Amazon)

Risicobeoordeling

De NVWA en het RIVM onderzoeken op dit moment of spelen met zand dat asbest bevat een risico voor de gezondheid oplevert. Zelfs als het om een kleine hoeveelheid gaat, die onder de wettelijke limiet ligt. Naar verwachting is de risicobeoordeling over enkele weken beschikbaar. Totdat het gezondheidsrisico duidelijk is, geldt uit voorzorg nog steeds het advies om geen speelzand te gebruiken.

Alle resultaten openbaar

De NVWA publiceert nog een overzicht van alle speelzandproducten die zijn onderzocht, met de bijbehorende laboratoriumuitslag en of het product een gezondheidsrisico heeft. Daarvoor moet de risicobeoordeling helemaal klaar zijn. Ook moet de openbaarmaking van zulke gegevens zorgvuldig gebeuren. Daarom gelden daarvoor regels. De NVWA zet op dit moment de stappen die nodig zijn om het overzicht zo snel mogelijk te kunnen publiceren. De verwachting is dat dit nog een aantal weken zal duren.

Opzet van het onderzoek

Onderzoek doen naar de mogelijke aanwezigheid van asbest in speelzand is ingewikkeld en moet zorgvuldig gebeuren. Het onderzoek kost daarom tijd. Eerst heeft de NVWA uitgezocht welke producten er onder de noemer speelzand vallen. Vervolgens zijn er ruim 100 verschillende producten besteld of opgehaald bij bedrijven. Sommige bestelde producten zijn nog steeds niet ontvangen.

Inspectie Leefomgeving en Transport

De NVWA heeft zelf geen laboratorium dat onderzoek naar asbest kan doen. Daarom is via de Inspectie Leefomgeving en Transport een deskundig en bevoegd laboratorium ingeschakeld. In dat laboratorium is eerst onderzocht of er asbest in de producten aanwezig was. Bij de producten waarin asbest werd aangetroffen, is vervolgens met een nauwkeurigere methode de hoeveelheid bepaald. Dat is belangrijk, omdat zo duidelijk wordt of producten voldoen aan de wettelijke limiet. Ook is de hoeveelheid asbest nodig voor de beoordeling van het risico.