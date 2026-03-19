Mensen leven langer in groenere omgevingen

Een leefomgeving met veel groen is goed voor de gezondheid. Dat blijkt uit veel wetenschappelijk onderzoek. Het RIVM onderzocht of de effecten van groen in de omgeving op de gezondheid ook in getallen kunnen worden uitgedrukt. Het blijkt dat het lastig is om precies aan te geven in hoeverre groen in de leefomgeving het ontstaan van ziektes voorkomt. Wel blijkt dat mensen langer leven in groenere omgevingen.

In onze directe omgeving is op allerlei plekken groen te vinden: een boom die schaduw biedt op een warme dag, een park met rustgevende natuurgeluiden of een recreatiegebied waar vrienden samen sporten.

Mensen die in een groene omgeving leven zijn vaak gezonder. Dit komt bijvoorbeeld omdat bewegen in een groene omgeving goed is voor de conditie en het immuunsysteem. Ook is samen met anderen bewegen in een groene omgeving goed voor de mentale gezondheid.

Wat doet groen voor onze gezondheid?

Het blijkt lastig om in cijfers uit te drukken hoe dit ‘gezonde groene effect’ precies werkt. Dat komt omdat er veel factoren zijn die invloed hebben het ontstaan of voorkomen van ziekten. Ook gebruiken wetenschappelijke onderzoeken vaak een andere omschrijving voor ‘groen’. Het kan gaan om het aantal bomen, of de nabijheid van een park. Dat maakt het lastiger om aan te geven bij welke hoeveelheid groen die positieve effecten ontstaan.

Wel blijkt uit dit onderzoek: in een groenere omgeving overlijden mensen gemiddeld minder snel. Dit is vastgesteld door met satellietbeelden te bepalen hoeveel groen er in een buurt is en dit vervolgens te koppelen aan sterftecijfers.

Het gezond vergroenen van de eigen buurt

In december 2025 publiceerde het RIVM een aantal vuistregels die gemeenten en provincies kunnen gebruiken om de openbare ruimte groener in te richten. Het nu gepubliceerde literatuuronderzoek bevestigt het effect van groen in de leefomgeving en doet suggesties voor verder onderzoek naar groensamenstelling.

Meer kennis hierover helpt beleidsmakers om de voordelen van groen voor gezondheid mee te wegen bij keuzes over de inrichting van de omgeving. Bijvoorbeeld om in een stad een park aan te leggen.