Drugsonderzoek legt groot crimineel netwerk bloot: 26 arrestaties waaronder 2 Nederlanders

Hoofdverdachten zijn twee Nederlanders

De twee hoofdverdachten in die zaak zijn Nederlanders van 42 en 47 jaar, die in februari 2026 in Colombia werden aangehouden. In het onderzoek werd door Nederland nauw samengewerkt met politiediensten in Colombia en Spanje.

'Zeer concrete informatie'

Het onderzoek naar de cocaïnehandel werd gestart in januari 2025 nadat bij de politie zeer concrete informatie binnenkwam over de twee, die zich vanuit Colombia onder meer zouden bezighouden met het organiseren van cocaïnetransporten. Naast deze informatie beschikte de politie over een groot aantal gekraakte berichten die ook wezen op eerdere betrokkenheid van het tweetal bij deze feiten. Uit de berichten en verder onderzoek kreeg de politie zicht op een organisatie die vermoedelijk jarenlang vanuit Colombia drugstransporten regelde naar Europa en nauwe contacten onderhield met een invloedrijk drugskartel in Colombia.

Internationale samenwerking

De Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO) deed onderzoek, waarbij nauw werd samengewerkt met politie en justitie in Colombia en Spanje. Onderzoek 26Condor leidde in februari 2026 tot de aanhoudingen van de twee hoofdverdachten, die al vele jaren in Colombia verbleven. ‘Ook al zit je als crimineel in het buitenland; we komen je halen’, aldus Ron van Brussel van het Domein Serious Organized and Financial Crime van de politie. Het Landelijk Parket (LP) verdenkt de twee Nederlanders naast het deelnemen aan een criminele organisatie van betrokkenheid bij afpersing, bedreiging, mishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberoving. Het onderzoek gaat intussen verder.

Onderschepte criminele communicatie

De grote hoeveelheid door de politie onderschepte criminele communicatie bracht de recherche gedurende het onderzoek op het spoor van tal van strafbare feiten. In totaal werden meer dan tien nieuwe onderzoeken opgestart naar onder meer drugshandel, mishandeling, witwassen en bedreiging. In de onderschepte communicatie kreeg de politie zicht op meerdere criminele ontvoeringen, die gepleegd zouden moeten worden. In één geval werden verregaande voorbereidingen getroffen. Potentieel slachtoffer betrof de vrouw van een crimineel contact. De ontvoering zou in verband staan met een gestolen partij cocaïne. Om uiteenlopende reden ging de ontvoering niet door.

Afpersing

Een andere zaak die gelieerd is aan het onderzoek naar de drugshandel betreft een omvangrijke afpersingszaak. Vermoedelijk meer dan duizend mannen die via de website Kinky.nl tegen betaling een seksafspraak maakten werden onder bedreiging van fors geweld afgeperst. De politie gaat ervan uit dat slechts een deel van de slachtoffers betaalde en dat de verdachten hun slachtoffers voor meer dan 100.000 euro hebben afgeperst. In het onderzoek is ook een groot aantal zogeheten katvangers als verdachte aangemerkt. Het gaat om mensen die hun rekening ter beschikking hebben gesteld, waarop het geld door slachtoffers werd gestort.

'Geweldsspectrum rond cocaïnehandel is enorm'

Tijdens het grootschalige drugsonderzoek zag Van Brussel de meest uiteenlopende vormen van geweld voorbijkomen in de communicatie van criminelen. ‘Ze spraken over het ontvoeren, martelen en verminken van mensen. Het werk dat je ook in misdaadseries ziet. Rond de handel in cocaïne is het geweldsspectrum enorm. Omdat er ongelooflijk veel geld mee is gemoeid, grijpen criminelen met het grootste gemak naar geweld.’

Aanhoudingen en doorzoekingen

In totaal werden in de verschillende onderzoeken 26 verdachten aangehouden en 36 doorzoekingen gedaan in Nederland, Colombia en Spanje. Het ging om woningen van verdachten en diverse opslaglocaties voor drugs. De politie vond in totaal honderden kilo’s drugs, waaronder amfetamine, cocaïne, ketamine en hasj. Ook werden zes vuurwapens in beslag genomen en voor bijna een ton aan contanten. In de onderzoeken werd een groot aantal telefoons in beslag genomen, waardoor zicht werd gekregen op een grote hoeveelheid criminele communicatie. In alle onderzoeken zijn in totaal 35 personen als verdachte aangemerkt.

Niet onaantastbaar

Dit onderzoek laat zien dat onder meer dankzij een goede internationale samenwerking Nederlandse criminelen ook in het buitenland kwetsbaar zijn. Dankzij een uitstekende informatiepositie van Nederland heeft de politie uitgebreid zicht gekregen op het gehele drugstraject. Van het contacten hebben met de kartels in productiegebied tot en met het verspreiden van drugs in Nederland. ‘We hebben complete netwerken te pakken gekregen. Als we ergens een verdachte oppakten, kregen we van buurtbewoners soms te horen dat we eindelijk ‘de eikel van de buurt’ te pakken hadden’, aldus Van Brussel. ‘Dat geeft veel voldoening, zeker als je terughoort dat wij als politie de hele boel hebben opgerold.’

Onderzoek 26Condor

De politie heeft ook zicht gekregen op andere Nederlandse criminelen in het buitenland, naar wie verder onderzoek wordt gedaan. Onderzoek 26Condor laat volgens politie en OM zien dat criminelen die zich vanuit het buitenland bezighouden met zware criminaliteit, zoals het importeren van drugs naar Nederland, vroeg of laat aangehouden worden.