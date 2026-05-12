dinsdag, 12. mei 2026 - 18:43 Update: 12-05-2026 18:51
Politie onderzoekt mogelijk misdrijf na aantreffen dode man woning Amsterdam
In de nacht van maandag op dinsdag 12 mei is in een Amsterdamse woning aan de Lijnbaanstraat doder man aangetroffen. De politie is een onderzoek gestart naar de precieze omstandigheden waaronder de man is komen te overlijden en sluit op dit moment een misdrijf nog niet uit.
Direct na de melding vannacht startte de politie direct het onderzoek en is een forensisch team in en om de woning een sporenonderzoek gestart. Ook werd er bij de woning een calamiteitencontainer geplaatst.
