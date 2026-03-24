Code Geel voor zware windstoten tijdens buien

Dinsdagmiddag en -avond neemt de wind geleidelijk toe en komende nacht is er vooral in de kustgebieden kans op zware windstoten, met name tijdens buien. Dit meldt het KNMI die Code Geel heeft afgegeven voor de kustprovincies. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hiervan hinder ondervinden.

'Landinwaarts kortstondig zware windstoten'

'Ook landinwaarts is er tijdens passage van een felle buienlijn kortstondig kans op zware windstoten. In de eerste helft van woensdagochtend neemt de wind vrij snel af en verdwijnen de zware windstoten', aldus het KNMI.

Windstoten van mogelijk 90-100 km/u

Er kunnen in de kustprovincies vooral in buien zware windstoten optreden van 75-90 km/u, in het noordwestelijk kustgebied mogelijk 90-100 km/u. Landinwaarts kunnen tijdens passage van een felle buienlijn kortstondig zware windstoten voorkomen van 70-80 km/u. De wind komt vannacht eerst uit een zuidwestelijke richting. Aan het einde van de nacht woensdagochtend vroeg draait de wind naar een noordwestelijke richting.