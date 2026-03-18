Duidelijk minder mensen met acute luchtweginfecties, jaarlijkse griepepidemie voorbij

De griepepidemie die eind januari 2026 begon, is ten einde. Het aantal mensen dat met een acute luchtweginfectie naar de huisarts ging, nam afgelopen week duidelijk af. In monsters die huisartsen bij deze mensen afnamen wordt nog maar weinig griepvirus (influenzavirus) gevonden. De griepepidemie duurde 6 weken. Dat is korter dan vorig jaar, toen de griepepidemie 9 weken duurde.

Aantal mensen met acute luchtweginfecties neemt af

Het aantal mensen dat bij de huisarts komt met een acute luchtweginfectie (ARI) is in week 11 (9-15 maart) van 2026 verder gedaald en ligt voor de tweede week op rij op basisniveau. Dit blijkt uit gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Bij een deel van de patiënten met ARI, dit zijn mensen met griepachtige klachten of een andere acute luchtweginfectie veroorzaakt door virussen of bacteriën, namen huisartsen een monster af uit de keel en neus. In steeds minder monsters wordt het griepvirus (influenzavirus) gevonden: in week 10 was dat in 31% van de monsters het geval, terwijl dat in week 11 nog maar 3% was. Ook uit andere surveillancebronnen bij het RIVM blijkt dat het aantal mensen met griep is afgenomen.

Wekelijkse cijfers aangepast

Bij de start van de griepepidemie in week 5, monitorde het Nivel nog de IAZ-cijfers. Dit zijn cijfers van mensen die met een influenza (griep)-achtig ziektebeeld naar de huisarts gingen. Per maart 2026 zijn de wekelijkse cijfers over IAZ vervallen en rapporteert het Nivel alleen nog wekelijks over patiënten met een acute luchtweginfectie (ARI). Dit zijn mensen met een influenza-achtig ziektebeeld (IAZ) of een andere acute luchtweginfectie, veroorzaakt door virussen of bacteriën.