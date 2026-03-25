Politie doelwit van phishing

Driebergen

De politie is doelwit geweest van phishing. Het Security Operations Center van de politie heeft dit zeer snel ontdekt en heeft de toegang direct afgesloten. De impact wordt nog onderzocht maar lijkt beperkt. Gegevens van burgers en onderzoeksinformatie zijn niet inzichtelijk of toegankelijk geweest. De politie is tevens een opsporingsonderzoek gestart.