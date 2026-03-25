woensdag, 25. maart 2026 - 19:06 Update: 25-03-2026 19:09
Politie doelwit van phishing
Driebergen
De politie is doelwit geweest van phishing. Het Security Operations Center van de politie heeft dit zeer snel ontdekt en heeft de toegang direct afgesloten. De impact wordt nog onderzocht maar lijkt beperkt. Gegevens van burgers en onderzoeksinformatie zijn niet inzichtelijk of toegankelijk geweest. De politie is tevens een opsporingsonderzoek gestart.
De politie is altijd alert op mogelijke cyberaanvallen. Systemen worden continu gemonitord, zodat bij dit soort incidenten snel kan worden gehandeld.