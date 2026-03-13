Verdachten gevlucht na plofkraak in hotel

De recherche is op zoek naar twee verdachten van een plofkraak in een hotel aan de Titus van Rijnstraat in Amsterdam West. In de vroege ochtend van vrijdag 13 maart 2026 sloegen ze toe en bliezen een geldautomaat op. Ze wisten het hotel binnen te komen via de parkeergarage. Als gevolg van de explosie ontstond er forse schade. Niemand raakt gewond. Onbekend is of er geld is buitgemaakt.

Rond 05.20 uur belde een getuige de politie toen twee mannen op een motorscooter zich de toegang wisten te verschaffen tot de parkeergarage van het hotel. Kort daarna bliezen de verdachten de geldautomaat in het hotel aan de Titus van Rijnstraat met een explosief op. Hierna sloegen ze met de motorscooter - zonder kentekenplaat - op de vlucht in onbekende richting. De politie zocht nog in de omgeving, maar wist de verdachten niet meer te vinden. Bij de plofkraak raakte niemand gewond. Door het explosief ging ook het ontruimingsalarm in het hotel af. Er hoefde niet ontruimt te worden, waarna de gasten weer terug konden naar hun kamen.