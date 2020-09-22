Gezondheidsraad: 13-wekenecho niet zonder meer structureel invoeren

Zwangeren krijgen sinds 2021 tijdelijk een 13-wekenecho aangeboden in het kader van wetenschappelijk onderzoek. 'Uit de gegevens over het eerste jaar van dat onderzoek blijkt dat de uitslagen vaak niet klopten. Volgens de Gezondheidsraad wogen de voordelen daardoor niet op tegen de nadelen, wat wel nodig is om de 13-wekenecho structureel aan te kunnen bieden', zo meldt de Gezondheidsraad dinsdag.

'Niet zonder meer invoeren'

De Gezondheidsraad adviseert om de 13-wekenecho, die nu tijdelijk in onderzoeksverband wordt aangeboden, niet zonder meer in te voeren als vast onderdeel van het screeningsaanbod tijdens de zwangerschap.

Wetenschappelijk onderzoek

Sinds het najaar van 2021 krijgen zwangeren in Nederland rond 13 weken zwangerschap een echo aangeboden. Met de 13-wekenecho kunnen (ernstige) afwijkingen bij het ongeboren kind worden opgespoord. Voor 2021 kregen zwangeren de eerste screenings-echo rond 20 weken. De 13-wekenecho betreft een tijdelijk aanbod in het kader van een wetenschappelijk onderzoek. Het ministerie van VWS heeft de Gezondheidsraad gevraagd om op basis van de resultaten van dat onderzoek te adviseren over het eventueel structureel aanbieden van de 13-wekenecho.

'Uitslagen 13-wekenecho klopten vaak niet'

Ten opzichte van de 20-wekenecho is er bij de 13-wekenecho meer tijd om een diagnose te stellen. Ook biedt het ouders meer bedenktijd voor de keuze over het al dan niet uitdragen van de zwangerschap. Daarmee bevordert de 13-wekenecho de zogeheten reproductieve autonomie, waar de echo ook voor bedoeld is. Daar staat tegenover dat de uitslagen vaak niet klopten. Er werden relatief veel afwijkingen gemist (fout-negatieve uitslagen).

Veel zwangeren onterecht doorverwezen

Ook kwam het vaak voor dat zwangeren werden doorverwezen terwijl er bij vervolgdiagnostiek geen sprake bleek te zijn van een afwijking (fout-positieve uitslag). De Gezondheidsraad concludeert dat de voordelen niet opwogen tegen de nadelen, wat wel nodig is om de 13-wekenecho structureel in te kunnen voeren. De raad wijst erop dat er alleen resultaten beschikbaar waren van het eerste jaar van het onderzoek naar de 13-wekenecho. Die resultaten geven mogelijk geen goed beeld van de huidige situatie.

De Gezondheidsraad onderschrijft het belang van het bevorderen van de reproductieve autonomie en benoemt in zijn advies mogelijkheden die de nut-risicoverhouding zouden kunnen verbeteren. De raad adviseert die mogelijkheden te verkennen en dat te doen op basis van recente gegevens.