Europese toeslag van 2,- euro op pakketjes van buiten de EU

Vanaf 1 november 2026 betalen importeurs een toeslag op alle producten die van buiten de Europese Unie naar Nederland worden geïmporteerd. 'Met de toeslag van € 2 per productgroep – naast de invoerheffingen – wordt de Douane gecompenseerd voor de extra kosten die zij maakt om individuele pakketjes te controleren', zo meldt het ministerie van Financiën dinsdag.

Bulkimport

'Met deze afhandelingsvergoeding, de zogenoemde handling fee, willen de Europese lidstaten import in grote hoeveelheden van dezelfde producten tegelijk stimuleren. Bulkimport is namelijk efficiënter te controleren door de Douane en zorgt voor een betere controle op onveilige of zelfs gevaarlijke producten van buiten de EU', aldus het ministerie.

Afhandelingsvergoeding

Eelco Eerenberg, staatssecretaris van Financiën: “Europese samenwerking is noodzakelijk om de gigantische hoeveelheid pakketjes die ons land binnenkomen beheersbaar te maken. Het is daarom goed nieuws dat we met alle lidstaten afspraken hebben kunnen maken over gelijke regels. We hebben daarbij rekening gehouden met de druk op de Douane, maar ook met hoe we consumenten kunnen beschermen tegen onveilige en gevaarlijke producten die buiten de EU worden besteld. De afhandelingsvergoeding is een belangrijke maatregel om dit Europees breed te bereiken.”

Opkomst online verkoopplatforms

Sinds de opkomst van online verkoopplatforms is de stroom aan losse pakketjes van buiten de Europese Unie explosief gegroeid. De grote aantallen zijn steeds moeilijker te controleren door de Douane. Om deze reden heeft de Europese Commissie eerder dit jaar de vrijstelling op de invoerheffing op pakketjes met een waarde van onder de € 150 afgeschaft. Als gevolg daarvan is de stroom goederen van buiten de Europese Unie gedaald, maar blijven de aantallen producten moeilijk individueel te bekijken en te beoordelen op bijvoorbeeld veiligheid. Dit vormt ook een gevaar voor de gezondheid van mensen. Met de verschillende maatregelen doorbreken we de trend om goedkope producten van buiten de Europese Unie te bestellen en zorgen we voor een veilig en sterke interne markt.

Extra personeel Douane

Voor de Douane betekent het invoeren van een afhandelingsvergoeding dat er extra personeel geworven kan worden om de controle op de goederenstroom te vergroten. Daarnaast wordt er extra geïnvesteerd om nieuwe technieken te ontwikkelen waardoor er slimmer en efficiënter gecontroleerd kan worden.

De Europese handling fee is onderdeel van een grotere hervorming van Europese douanewetgeving en maatregelen, de zogeheten Douanewetboek van de Unie, om onder andere meer grip te krijgen op de grote stroom e-commerce goederen.