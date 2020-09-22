NPO waarschuwt voor misleidende e-mails over auditie voor 'jeugdserie'

De NPO waarschuwt voor misleidende e-mails die uit naam van Redactie Fictie, Jeugd NPO Zapp en de Nederlandse Publieke Omroep worden verzonden. 'NPO Zapp heeft een waarschuwing geplaatst op onder meer zapp.nl en het Instagram-account van NPO Zapp. Daarnaast zijn ook omroepen en producenten ingeseind', zo meldt de NPO dinsdag.

Auditie voor niet bestaande jeugdserie 'Nina's Zomer'

Voor zover bekend zijn via e-mail kinderen en jongvolwassenen direct of via hun ouders benaderd om auditie te doen voor een niet bestaande jeugdserie (Nina’s Zomer). De valse e-mails kwamen vanaf het domein @zappnpo.nl. Deze mails zijn niet van NPO Zapp en/of de NPO afkomstig. Het gaat om iemand die zich valselijk voordoet als medewerker van de publieke omroep.

Seksuele handelingen in script

Bij reactie op de eerste e-mail wordt gevraagd om een auditietape in te sturen op basis van een aangeleverd script. In dit script worden seksuele handelingen besproken. NPO Zapp is hier door enkele alerte ouders en kinderen op geattendeerd en is hierover met hen in contact. Ook heeft de NPO contact opgenomen met de politie.

'Neem contact op met de politie'

'NPO Zapp is geschokt door deze actie. Het is van groot belang dat kinderen en jongeren beschermd worden tegen dit soort praktijken. We roepen ontvangers op niet te reageren op dit soort berichten en contact op te nemen met de politie via 0900-8844', aldus de NPO.