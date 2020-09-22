Rotterdam The Hague Airport kan in toekomst ook door Defensie worden gebruikt

Defensie kan ook in de toekomst gebruik maken van Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Dit wordt vastgelegd in de ‘Regeling militair luchthavenluchtverkeer op overige burgerluchthavens van nationale betekenis’. Iedereen kan nu tot en met 19 oktober 2026 via een internetconsultatie op deze regeling reageren.

Maximum van 350 militaire vliegtuigbewegingen per jaar

Hierin staat onder meer dat militaire vluchten met gevechtsvliegtuigen zoals de F-35 niet zijn toegestaan. Wel voert Defensie soms andere militaire vluchten uit vanaf de luchthaven, bijvoorbeeld vanwege calamiteiten. In de regeling is een maximum van 350 militaire vliegtuigbewegingen per jaar opgenomen. In de bestaande overeenkomst was geen maximum opgenomen.

Aparte regeling noodzakelijk

Volgend jaar wordt het nieuwe Luchthavenbesluit Rotterdam vastgesteld. Hierin staan regels over bijvoorbeeld openingstijden en geluidsnormen. Militair medegebruik wordt vanwege een wijziging van de Wet luchtvaart niet meer opgenomen in het luchthavenbesluit. Dat maakt een aparte regeling noodzakelijk. Het militair medegebruik op RTHA moet passen binnen dezelfde regels en grenswaarden als voor de burgerluchtvaart.

Noodzakelijk medegebruik

Defensie voert soms militaire vluchten uit vanaf een burgerluchthaven. Dat is belangrijk voor bijvoorbeeld het ondersteunen bij calamiteiten. Denk hierbij aan grote branden, overstromingen of wanneer er humanitaire hulp moet worden geboden. Ook is het oefenen van opstijgen en landen met militaire toestellen op een burgerluchthaven belangrijk. Dit vanwege specifieke regels die voor die locatie gelden. Daarnaast moeten vliegtuigen van bondgenoten kunnen landen tijdens gezamenlijke trainingen of in tijden van nood.

Reacties internetconsultatie

De reacties op de internetconsultatie worden na 20 oktober gebundeld. De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Defensie beantwoorden ze vervolgens. Daarna wordt de regeling eventueel aangepast. Deze treedt gelijktijdig met het nieuwe luchthavenbesluit in werking.