CBS: Toename overzeese aanvoer fruit in koelcontainers, vooral meer bananen en avocado’s

In 2025 is de aanvoer van goederen over zee in koel- en vriescontainers bijna 25 procent hoger dan in 2015. 'Vooral fruit en groente werd in tien jaar tijd meer aangevoerd, terwijl de aanvoer van vlees en vis daalde', zo meldt het CBS dinsdag op basis van nieuwe cijfers over het internationale goederenvervoer over zee.

Bevroren lading

In 2025 werd 11,1 miljoen ton gekoelde en bevroren lading aangevoerd in koelcontainers over zee. Dat is 25 procent meer dan in 2015, en 14,5 procent van alle door zeecontainers aangevoerde lading. De aanvoer van goederen in overige types zeecontainers lag 20 procent hoger dan tien jaar eerder.

Vooral toename aanvoer fruit en groente

Ruim 56 procent van de in 2025 in koelcontainers over zee aangevoerde goederen was fruit. Vergeleken met 2015 is het aangevoerde gewicht van fruit toegenomen met 45 procent, tot 6,2 miljoen ton. De hoeveelheid aangevoerde groente nam toe met 108 procent. Er werden 41,3 procent meer overige voedingsproducten (zoals melkproducten) aangevoerd.

Minder vlees en vleeswaren

De aanvoer van vlees en vleeswaren in koelcontainers daalde tot 1,1 miljoen ton, 19 procent minder dan in 2015. Ook de hoeveelheden aangevoerde vis daalde met 14 procent, tot 1,1 miljoen ton. De aanvoer in koelcontainers van niet-eetbare producten, zoals farmaceutische middelen en elektrische apparaten, nam met 3 procent af, tot bijna 1 miljoen ton. Fruit en vis worden ook als bulk in koelschepen naar ons land vervoerd: 0,7 miljoen ton fruit en ruim 0,2 miljoen ton bevroren vis (in 2025). Vlees en groente worden nauwelijks als bulk vervoerd in koelschepen.