'Supermarkten houden zich niet aan belofte minder vlees en zuivel te verkopen'

Vandaag is bekend geworden dat supermarkten niets waargemaakt hebben van hun toezegging aan Wakker Dier om minder vlees en zuivel te verkopen. 'Ze maken allemaal nauwelijks vooruitgang blijkt uit de vandaag gepubliceerde cijfers. Wakker Dier is uiterst verontwaardigd dat de supermarkten zich niet aan hun eigen belofte houden', zo meldt Wakker Dier donderdag.

'Eiwithype bemoeilijkt behalen doelen'

De supermarkten geven aan dat het behalen van de doelen bemoeilijkt is door de huidige eiwithype. “Supermarkten verschuilen zich achter de eiwithype als makkelijk excuus om zich niet aan hun woord te hoeven houden. Hypocriet, want ondertussen jagen ze die hype zelf maar al te gretig aan”, zegt Anne Hilhorst van Wakker Dier.

Promotie

De supermarkten maken hun schappen vrij voor producten met extra eiwit. Het schap met eiwitverrijkte producten is vaak al groter dan dat met plantaardige zuivel. Producten met extra eiwit zijn bijna drie keer zo vaak in de aanbieding als drie jaar geleden. Vrijwel alle supermarkten hebben ook een eigen ‘high protein’ lijn opgezet. Hilhorst: “Wie dan nog de schuld op de consument afschuift, neemt zijn eigen verantwoordelijkheid niet serieus.”

Onzinnig

'De eiwithype heeft niets te maken met daadwerkelijke voedingstekorten of gezondheidsproblemen. Volgens het Voedingscentrum heb je producten met extra eiwit niet nodig, ook niet als je regelmatig sport', aldus Wakker Dier. En volgens de Gezondheidsraad is een verschuiving naar een meer plantaardig voedingspatroon beter voor onze gezondheid. Hilhorst: “Met gymfluencers en zwarte verpakkingen worden we bang gemaakt voor een eiwittekort. Ten koste van de dieren.”

Belofte

Eerder hebben alle grote supermarkten aan Wakker Dier toegezegd drastisch minder dierlijke eiwitten te verkopen. Het percentage van het totaal verkochte dierlijke eiwitten zou teruggebracht worden van zestig procent naar vijftig procent in 2025. Green Protein Alliance en ProVeg Nederland meten de voortgang van supermarkten jaarlijks via de Eiweet-methodiek. Hieruit bleek vandaag dat geen enkele supermarkt het doel voor 2025 heeft gehaald. Met uitzondering van bio-winkels Ekoplaza en Odin, die bij de eerste meting al aan hun toezegging bleken te voldoen.