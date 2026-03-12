Meer wintersporters met letsel dit seizoen

De ANWB Alarmcentrale ontving tussen december 2025 en half maart 2026 meer dan 13.000 hulpvragen van Nederlandse wintersporters. Het merendeel betrof autopech onderweg. Ruim 1.500 wintersporters meldden zich met letsel, een stijging van 15% ten opzichte van vorig seizoen.

“Het wintersportseizoen begon uitzonderlijk druk,” zegt Victor Geskes, directeur van de ANWB Alarmcentrale. “Door de sterk wisselende sneeuwcondities in december zagen we veel valpartijen, waardoor het aantal letselmeldingen hoger lag dan normaal. Tijdens de kerstvakantie steeg het aantal medische hulpvragen zelfs met 20%, terwijl de voorjaarsvakantie wel druk, maar stabiel verliep.”

De meeste meldingen van wintersportletsel kwamen uit Oostenrijk, gevolgd door Frankrijk, Italië en Duitsland. Opvallend is de toename uit Italië, waar het aantal meldingen verdubbelde. Finland viel op door een stijging, Zwitserland door een daling.

Dit seizoen werden 290 wintersporters gerepatrieerd, tegenover 180 vorig seizoen. Van de 290 gingen er 92 per vliegtuig terug naar huis. Opvallend is dat dit jaar vooral armletsel voorkwam, terwijl eerder vooral knie- en beenletsel domineerde.

Ook bij autopech deden Nederlandse wintersporters veelvuldig een beroep op de Alarmcentrale. De meeste meldingen kwamen uit Duitsland, gevolgd door België en Frankrijk. Startproblemen, lekke banden en storingsmeldingen waren daarbij de voornaamste oorzaken.