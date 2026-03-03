F-35-personeel traint verdediging NAVO met Amerikanen in Utah

F-35’s van de luchtmacht bereiden zich voor om het NAVO-verdragsgebied te kunnen verdedigen. 'Dat gebeurt tot het eind van de maand in de Verenigde Staten tijdens oefening Lightning Forge. De gevechtsvliegtuigen zijn afgelopen weekeinde aangekomen op Hill Air Force Base in het Amerikaanse Utah', zo meldt het ministerie van Defensie vandaag.

Amerikaanse luchtmacht vervult rol van 'oefenvijand'

'Nederlandse vliegers, onderhoudspersoneel en de logistieke tak trainen samen met de Amerikaanse luchtmacht, die de rol van oefenvijand vervult. Tijdens de training wordt intensief gebruik gemaakt van elkaars middelen en expertise', aldus het ministerie.

Ideale omgeving

Het uitgestrekte trainingsgebied in Utah biedt de ideale omgeving om realistisch te oefenen. Er is veel beschikbaar luchtruim en er wordt voorzien in nagebootste luchtafweer dat de vliegers moeten omzeilen. Ze opereren in het donker en trainen tevens het zogenoemde Hot Pit Refueling. In dat geval draait bij het tanken minstens 1 motor om de tijd aan de grond van het gevechtsvliegtuig te minimaliseren. Verder werken ze aan Rapid Pilot Swap, ofwel het snel wisselen van vliegers. Ten slotte wordt er ook getraind met live munitie.

Tanken in de lucht bij oversteek

De Nederlandse gevechtsvliegtuigen werden tijdens de overtocht vergezeld door 3 Airbus A330 MRTT tankvliegtuigen. Die leverden brandstof in de lucht en doen dat ook tijdens de oefening.