Wintersport: in veel regio’s zeer hoog lawinegevaar

In veel regio’s in de Alpen is het lawinegevaar heel groot, ook wordt opnieuw regionaal veel sneeuw verwacht. Tot en met vrijdag wordt er regionaal nog 10 tot 20 centimeter extra sneeuw. In Noord-Italië is lokaal zelfs 60 centimeter mogelijk. Daarbij waait het stevig door. Het vooruitzicht naar de komende dagen laat veel zachter en droger weer zien. Volgende week schijnt ook geregeld de zon en stijgt de temperatuur in de Alpen naar lenteachtige waarden van 15 graden.

Gevaarlijke lawinesituatie: op grote schaal niveau 4, mogelijk lokaal level 5

De afgelopen dagen zijn diverse nieuwsberichten geweest over grote lawines in de Alpen. Soms helaas met fatale afloop. Op dit moment is het lawinegevaar in een groot deel van de Alpen namelijk groot. Alleen al in Tirol zijn tussen 10 en 16 februari 100 lawines waargenomen. Hierdoor zijn geregeld wegen afgesloten of skigebieden (deels) dicht. Deze gevaarlijke situatie komt door een combinatie van factoren waardoor het sneeuwdek heel onstabiel is en eenvoudig kan gaan schuiven. Soms door een trigger zoals een skiër, maar ook spontaan.

In veel regio’s is dan ook lawinegevaar 4 afgegeven op een schaal van 5. Vooral in de Franse en Zwitserse Alpen, maar ook in het westen van Oostenrijk en in Noord-Italië. In Frankijk bestaat zelfs de mogelijkheid dat wordt opgeschaald naar niveau 5 in de loop van donderdag. Dan is er een risico dat grote (spontane) lawines in de bergen ontstaan en tot in een dal kunnen doordringen. Men moet dan ook rekening houden met afgesloten wegen.

Tientallen centimeters sneeuw met een stormachtige wind

Donderdag trekt een zone met sneeuwval vanuit het westen over de Alpen. Vooral in de Franse Alpen en in Noord-Italië wordt de meeste sneeuw verwacht: 30 tot 60 centimeter. In andere regio’s valt tussen de 5 tot 20 centimeter. De sneeuwvalgrens ligt relatief laag: 600 tot 1000 meter.

Vrijdag sneeuwt het vooral nog langs de noordkant van de Alpen. Boven de 1000 meter valt tussen de 10 tot 20 centimeter sneeuw in het noorden van Zwitserland, Oostenrijk en Zuid-Duitsland. Aan de zuidkant is het juist droog en met name in Noord-Italië schijnt ook de zon. Wel waait er een krachtige noordelijke föhnwind in het hooggebergte. Op bergtoppen komen windstoten van 100 kilometer per uur voor. De combinatie van sneeuw en wind zal het lawinegevaar op korte termijn dus niet doen laten afnemen.

Vanaf het weekend rustiger

Zaterdag trekt eerst nog een sneeuwzone langs de noordkant van de Alpen. Boven de 1200 meter valt dan nog enkele centimeters sneeuw. In andere regio’s is het droog, maar waait nog altijd een krachtige wind in de bergen. In de loop van de middag neemt de kans op zonneschijn vooral in de Franse Alpen toe. Dit is het startpunt van een periode met rustiger weer in de Alpen.

Zo gaat zondag de wind al meer liggen en wisselen wolkenvelden en zonneschijn elkaar af. Op maandag komen nog enkele buien voor langs de noordkant, maar in veel regio’s blijft het droog. Verder blijf het weerbeeld komende week rustig met periodes van zonneschijn en wolkenvelden. Wel wordt flink zachtere lucht aangevoerd. In de loop van de week stijgt de vorstgrens richting de 3000 meter. Overdag kan het in lagergelegen dalen dan 10 graden of meer worden.

Sauerland: overgang van winterweer naar zacht en wisselvallig

Op donderdag sneeuwt het nog in het Sauerland. Zo wordt in Winterberg nog enkele centimeters sneeuw verwacht. Lang gaat dit winterweer niet meer duren. Komende nacht komt nog matige vorst voor, maar vanaf vrijdag wordt zachtere lucht aangevoerd. Zo verdwijnt de nachtvorst en wordt het overdag 5 tot 8 graden. Vooral op zaterdag en zondag is dat in combinatie met een matige wind en langere periodes met regen. In de loop van de week neemt de kans op zonneschijn toe, maar wordt ook zachtere lucht aangevoerd. Hierbij kan het zelfs even 10 graden of meer worden overdag. Voor de wintersporters is het dus nog even genieten voor het flink zachter wordt.