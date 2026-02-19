Onderschept pakket leidt tot grote wapenvondst bij 17-jarige Amsterdammer

Een pakket met bestemming Amsterdam trekt de aandacht van de douane op Schiphol. 'Er blijken diverse verboden wapens in te zitten. De politie start vervolgens een onderzoek naar het pakket en dat leidt tot de vondst van honderden wapens', zo meldt de politie donderdag.

Naam en adres

Dankzij de naam en het adres op het onderschepte pakket, is het snel duidelijk voor wie deze bestemd is. De Amsterdamse politie neemt de zaak van de douane over en doet verder onderzoek.

400 wapens

Bij een doorzoeking van de woning van de desbetreffende ontvanger stuiten agenten op zo’n 400 wapens, waaronder pepperspray, boksbeugels en stroomstootwapens. Een 17-jarige jongen uit Amsterdam is aangehouden voor verboden wapenbezit.