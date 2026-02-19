Verdachte rolt na politieachtervolging en inzet stroomstootwapen ijskoude water in

Een controle van een auto leidde woensdag 18 februari tot een achtervolging en uiteindelijk een aanhouding. 'Tijdens de achtervolging werd het stroomstootwapen ingezet. De verdachte besloot het water in te vluchten', zo meldt de politie donderdag.

Controle voertuig Raamsdonkveer

Woensdagavond rond 19.20 uur controleerde de politie een voertuig aan de Omschoorweg in Raamsdonksveer. Tijdens doorzoeking van de auto troffen zij verdovende middelen en een kleine hoeveelheid contant geld aan. Op basis daarvan werd de verdachte gefouilleerd en gingen de agenten vervolgens over op aanhouding.

Op de vlucht geslagen

'Tijdens de aanhouding vluchtte de verdachte weg. De politie zette de achtervolging in en rennen achter de verdachte aan. Uiteindelijk gebruikte een van de agenten zijn stroomstootwapen. De verdachte viel op de grond en rolde zichzelf het water in', aldus de politie.

Zakjes met verdovende middelen weggestopt in water

Terwijl de verdachte zich in het water bevond zagen de agenten dat hij zakjes met mogelijk verdovende middelen wegstopte in het water. Uiteindelijk kwam de verdachte het water uit. Hij is gecontroleerd in de ambulance. Vervolgens is hij aangehouden op verdenking van bezit van verdovende middelen.

Brandweer haalt grote hoeveelheid verdovende middelen uit water

Het gaat om een 20-jarige man uit Raamsdonksveer. Hij is meegenomen naar het politiecellencomplex en zit daar vast voor verhoor. De politie doet verder onderzoek. De brandweer kwam nog ter plaatse en heeft een grote hoeveelheid verdovende middelen uit het water kunnen halen. Die zijn in beslaggenomen en worden getest.