8 cel en tbs voor onderwijsassistent (26) na seksueel misbruik 20 kinderen

Een 26-jarige man uit de gemeente Helmond maakte zich over een periode van tien jaar schuldig aan seksueel misbruik van twintig kinderen van tussen de twee en tien jaar. Ook had hij veel kinderporno in bezit. 'De rechtbank Oost-Brabant legt de man een gevangenisstraf van acht jaar en terbeschikkingstelling met dwangverpleging op', zo meldt de rechtbank vandaag.

Onderwijsassistent

De verdachte was leraarondersteuner op een basisschool en gaf kinderen tussen de zes en negen jaar instructies tijdens de lessen. Daarnaast was hij mentor van een deel van die kinderen. In september 2024 maakten verschillende ouders melding bij de schoolleiding van mogelijk seksueel misbruik van hun kinderen. Ook deden zij aangifte bij de politie.

Ook oppaskinderen

Nadat de schoolleiding andere ouders had geïnformeerd, kwamen er meer aangiftes binnen. Kort daarop werd de verdachte aangehouden door de politie. Hij had video’s in bezit waarop te zien is dat hij kinderen seksueel misbruikt. Het opsporingsteam wist een deel van de kinderen te identificeren. Ook die ouders deden aangifte tegen de verdachte. Het ging daarbij niet alleen om kinderen van school, maar ook om kinderen waarop de verdachte in het verleden oppaste.

De schijn van een spelletje

De verdachte ging steeds een stapje verder. Veelal onder de schijn van een spelletje betastte hij de kinderen. Eerst gebeurde dat alleen over de kleding, later ging hij over op het betasten op en in de onderbroek. Aan sommige slachtoffers liet de verdachte zijn geslachtsdeel zien, liet ze daaraan voelen en spoorde aan om hem te masturberen. Ook zette hij een broer en zus aan om bij elkaar seksuele handelingen te verrichten.

Onaannemelijk

De verdachte bekende alle aantijgingen, op één na. Volgens hem raakte hij dit meisje alleen aan in het kader van een spelsituatie. De rechtbank ziet echter geen aanleiding om aan de consistente, specifieke en gedetailleerde verklaring van het slachtoffer te twijfelen. Het is bovendien volstrekt onaannemelijk dat de verdachte geen seksuele intentie had toen hij haar tussen haar benen aanraakte. Hij gaf op vragen van de rechtbank aan dat hij zich al geruime tijd aangetrokken voelt tot jonge meisjes en dat hij kampt met een drang waartegen hij geen weerstand kon bieden. Ook bevestigde hij dat die drang, op enkele momenten na, eigenlijk altijd aanwezig is.

Misbruik van vertrouwen

Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank er rekening mee dat de verdachte doelbewust misbruik maakte van het vertrouwen dat ouders in hem stelden en mochten stellen. Gezinnen namen hem als oppas in huis, deelden hun privédomein en vertrouwden hem de zorg over hun kinderen toe. Andere ouders vertrouwden hun kinderen aan "de meest geliefde leerkracht" toe.

Opleiding

De verdachte was opgeleid om een veilige, ondersteunende en stimulerende leeromgeving voor kinderen te creëren, hun sociaal-emotionele ontwikkelingen te bevorderen en aan te sluiten bij hun individuele ontwikkelingsfasen en behoeften. Ook was hij de persoon die door veel kinderen werd bewonderd, van wie ze konden leren, bij wie zij zich gezien konden voelen, normen en waarden konden ontwikkelen en waar ze zich veilig konden voelen.

Diepe sporen

De verdachte had de kans om hulp in te schakelen om te leren omgaan met zijn pedoseksuele gevoelens, maar hij liet dit na. Ook weegt voor de rechtbank mee dat hij de kinderen opdroeg het misbruik geheim te houden en dat hij daarmee een potentiële drempel opwierp tussen de slachtoffers en hun ouders. Dit was voor de kinderen extra belastend. Het hele gebeuren heeft diepe sporen nagelaten bij de ouders. Hun is veel pijn en verdriet toegebracht en zij moeten leven met schuldgevoelens, de onwetendheid of en in welke mate dit gevolgen zal hebben voor de verdere ontwikkeling van hun kind(eren) en met de vrees dat de filmpjes van het misbruik mogelijk toch op internet (gaan) circuleren.

'Pedofiele stoornis'

De rechtbank beschouwt de verdachte als enigszins verminderd toerekeningsvatbaar. Volgens een psycholoog en een psychiater is er onder meer sprake van een pedofiele stoornis. De kans op herhaling is volgens de deskundigen aanwezig en reëel. De rechtbank legt daarom – naast een celstraf van acht jaar – de zwaarste behandeling op: tbs met dwangverpleging. Tot slot moet de verdachte ook schadevergoedingen betalen aan de slachtoffers van in totaal ruim 125.000 euro.