2025: minder kilo’s cocaïne en meer cannabisvangsten in Rotterdam en Vlissingen

Voor het vierde jaar op rij is er minder cocaïne aangetroffen in de Rotterdamse haven. Het Hit and Run Cargo-team (HARC) ontdekte in 2025 in totaal 11.466 kilo cocaïne, en dat is een daling van ruim de helft ten opzichte van 2024 toen er nog 25.900 kilo cocaïne werd aangetroffen. Daar staat tegenover dat er vijf keer zoveel cannabis in beslag is genomen: 53.981 kilo in 2025 ten opzichte van 9.899 kilo in 2024. In de haven van Vlissingen werd afgelopen jaar 7.292 kilo cocaïne gevangen, iets minder dan de 8.939 kilo in 2024.

Het HARC-team, een samenwerking van de Douane, de FIOD, de Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie, ontdekte in totaal 172 partijen van verschillende soorten drugs, vorig jaar waren dat er 189. Van die 172 partijen ontdekte de Douane met ondersteuning van de Zeehavenpolitie Zeeland-West-Brabant 24 partijen in Vlissingen, terwijl dat er in 2024 15 waren.

Naar aanleiding van deze vondsten werden 55 strafrechtelijke onderzoeken gestart. Dat is minder dan in 2024, toen het om 80 onderzoeken ging. Dit heeft te maken met de complexiteit van de onderzoeken en de tijd die ze kosten. Ook is er een aantal onderzoeken in 2024 gestart die doorliepen in 2025. In Vlissingen hebben in 2025 in totaal 28 onderzoeken gedraaid. In 2024 waren dat er 25.

Cannabis

Opvallend in Rotterdam is de vervijfvoudiging van het aantal inbeslagnames van cannabis. Criminelen smokkelen steeds vaker cannabis, voornamelijk uit Canada, waar het sinds 2018 legaal wordt verbouwd. In 2025 werden 21 partijen in beslag genomen, tegenover 7 in 2024. De grootste partij was er één van maar liefst 33.000 kilo die kwam uit Zuid-Afrika. Ook in Vlissingen steeg het aantal cannabisvangsten: van twee naar vijftien. Maar in kilo’s werd minder cannabis onderschept 196 kilo in 2025 ten opzichte van 1.368 in 2024.

Het gaat om een lucratieve handel: Nederlandse drugshandelaren kopen cannabis uit niet-Europese landen voor relatief lage prijzen en importeren deze in grote hoeveelheden naar Europa. Deze smokkelmethode brengt een lager risico met zich mee dan de smokkel van cocaïne, terwijl de opbrengsten even hoog zijn. De betrokken handelaren zijn vaak al langer actief op de drugsmarkt en handelen in verschillende soorten drugs. Ze hebben dus geen specifiek specialisme, wat hen flexibeler maakt in hun operaties.

Smokkelmethode

Samen met onze (private) havenpartners hebben we het smokkelen van drugs in de Rotterdamse en Vlissingse havens steeds moeilijker gemaakt door geïdentificeerde kwetsbaarheden in de logistieke sector aan te pakken met systeeminterventies. We vingen het afgelopen jaar minder cocaïne, maar dat betekent echter niet dat de handel daarin afneemt. We zien lang niet alles. Criminelen blijven voortdurend naar nieuwe methoden zoeken om de kans op een succesvolle drugssmokkel over de grens te vergroten. Bovendien komen de drugs via steeds meer routes naar Europa, wat kan betekenen dat smokkelaars hun risico’s spreiden. We zien steeds vaker verschuivingen naar andere havens, maar ook bijvoorbeeld naar oude modi operandi om drugs te smokkelen keren terug en ook verwerking in moeilijk te scannen ladingen.

Ook de kleinere partijen vallen in 2025 wederom op. In Rotterdam werden 109 partijen van minder dan 100 kilo in beslag genomen, vaak verstopt in een inspectieluik of bij de koelmotor. Dit is hetzelfde aantal partijen als in 2024. Niet alleen werden er kleinere partijen gevonden: de grootste partij cocaïne die werd ontdekt, was bijna 2.900 kilo vermengd in vaten vruchtensap.

Ook in Zeeland-West-Brabant, waartoe naast Vlissingen ook de havens van Terneuzen en Moerdijk behoren, werden in 2025 verschillende kleine vangsten gedaan. Zo ontdekte de Douane in Vlissingen een hoeveelheid van zes kilo cocaïne aan boord van een schip uit Zuid-Amerika en tussen een partij fruit afkomstig uit Colombia werd 48 kilo cocaïne aangetroffen.

Vanwege de rechtstreekse ‘fruitlijn’ met Zuid-Amerika blijft Vlissingen ook in trek bij criminelen om grotere hoeveelheden aan land te brengen, zo bleek in het afgelopen jaar. In bijna alle gevallen worden bananen, die vanwege bederfelijkheid in hoog tempo worden in- en uitgeladen, als deklading gebruikt. Van de negen onderschepte partijen cocaïne in Vlissingen waren er in 2025 acht verstopt tussen de bananen. En daar zaten grote vangsten bij: van 2.598 kilo in februari tot 1001 kilo in september. Toch zien we ook in Vlissingen het smokkelen van cocaïne op andere wijze dan tussen de bananen.