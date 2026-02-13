Politie deelt per ongeluk downloadlink en houdt man (40) aan voor computervredebreuk

De politie heeft donderdagavond rond 19:00 uur aan de Prinses Beatrixstraat in Ridderkerk een 40-jarige man uit Ridderkerk aangehouden voor computervredebreuk. 'Deze man had door een vergissing van de politie onbedoeld toegang gekregen tot vertrouwelijke politiedocumenten. Toen deze man gevorderd werd hier afstand van te doen, gaf de man hier geen gehoor aan', zo meldt de politie vrijdag.

Datalek

'De man gaf aan hier pas gehoor aan te geven als hij hier iets voor terug zou krijgen. Daarom is besloten de man aan te houden, zijn woning te doorzoeken en de vertrouwelijke bestanden weer veilig te stellen om mogelijke verspreiding te voorkomen', meldt de politie die melding heeft gemaakt van het datalek en een onderzoek is gestart.

Per abuis downloadlink i.p.v. uploadlink gemaild

In verband met een ander lopend onderzoek bij de recherche nam de verdachte op donderdag 12 februari contact op met de politie, omdat hij beelden in bezit had die mogelijk relevant zijn voor dat onderzoek. 'De agent die contact had met de man, besloot een link te sturen waarmee de man de beelden kon uploaden. Door een vergissing werd niet een uploadlink, maar een downloadlink gedeeld, waardoor de man de mogelijkheid had om vertrouwelijke politiedocumenten te downloaden', aldus de politie.

Aanhouding

De man besloot de bestanden te downloaden. De politie vertelde de man hiermee te stoppen en de bestanden te verwijderen. De man gaf aan pas te stoppen en afstand ervan te doen als hij 'er iets voor terug zou krijgen’. Daarom heeft de politie besloten de man aan te houden en zijn gegevensdragers in beslag te nemen om de bestanden weer veilig te stellen en verspreiding te voorkomen.

Computervredebreuk

Als je een downloadlink toegestuurd krijgt, terwijl je weet dat je een uploadlink zou moeten krijgen, er duidelijk gezegd wordt vervolgens niet te downloaden en ervoor kiest de bestanden toch te downloaden, dan maak je je mogelijk schuldig aan computervredebreuk. De ontvanger kan namelijk redelijkerwijs aannemen dat de downloadlink en de bestanden die daarmee gedeeld worden, niet voor hem bedoeld zijn.