Wapens, munitie, materieel en F-16-simulatoren voor Oekraïne

Oekraïne heeft dringend behoefte aan extra slagkracht. Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Zweden schieten daarom te hulp met een nieuwe levering van Amerikaanse wapens, materieel en munitie. Het gaat om militaire steun via het Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) initiatief. Ook levert Nederland F-16-simulatoren.

Minister Ruben Brekelmans deed deze aankondiging in Brussel, bij de bijeenkomst van de Ukraine Defence Contact Group (UDCG). In dat overleg coördineren ministers uit meer dan 50 landen de militaire steun aan Oekraïne. Het wapenpakket heeft een totale waarde van

€ 420 miljoen (500 miljoen dollar). Nederland draagt ongeveer € 90 miljoen bij. Dit geld is afkomstig uit de € 750 miljoen die eerder al is toegezegd.

Brekelmans: ‘‘Ondanks alle diplomatieke inspanningen zien we dagelijks dat de Russische terreuraanvallen doorgaan. Met temperaturen die in Oekraïne dalen tot -20 worden doelbewust Russische drones en raketten afgevuurd op energiefaciliteiten. Dit is simpelweg misdadig. Het is daarom van groot belang dat we Oekraïne massief blijven steunen. Vooral met luchtverdedigingsmiddelen. Samen met het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Zweden leveren we hier wederom een belangrijke bijdrage aan. Het is van groot belang dat andere Europese landen ook over de brug komen.’’

Dringende behoefte

De PURL-pakketten bevatten materieel waar dringend behoefte aan is en dat snel kan worden geleverd. Zo kan Oekraïne zich op korte termijn blijven verdedigen tegen de Russische agressie. Hiermee levert Nederland materieel uit Amerikaanse voorraad, zoals Patriot-raketten, artilleriemunitie, F-16-munitie en reserveonderdelen.

F-16-simulatoren

In de Belgische hoofdstad maakte Brekelmans ook bekend dat Nederland F-16-simulatoren gaat leveren aan Oekraïne. Voormalige Nederlandse F-16’s worden volop ingezet door de Oekraïense luchtmacht om hun land te verdedigen tegen Russische aanvallen. De simulatoren vervullen een cruciale rol bij de training van vliegers.