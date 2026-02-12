Aantal tips Meld Misdaad Anoniem gestegen naar recordhoogte

Het aantal meldingen bij Meld Misdaad Anoniem (M.) via het telefoonnummer 0800-7000 steeg in 2025 naar een recordhoogte. 'In totaal stuurde het meldpunt 32.007 meldingen door naar de politie, gemeenten en opsporingsdiensten, een stijging van 32% ten opzichte van een jaar eerder', zo meldt M. donderdag.

Drugscriminaliteit en geweldsdelicten

'Tipgevers gaven het meest informatie over drugscriminaliteit, gevolgd door geweldsdelicten, ondermijnende activiteiten en gezochte personen. Dankzij de tips werden 3.452 verdachten opgespoord en 1.140 wapens in beslag genomen', aldus M..

Publiekscampagne ‘Houd misdaad uit je buurt’

Een analyse van de jaarcijfers laat in vrijwel alle meldcategorieën een toename zien. Dit komt mede door de landelijke publiekscampagne ‘Houd misdaad uit je buurt’ die afgelopen jaar uitgerold is. Via landelijke spots op televisie, radio en online werden mensen alert gemaakt op signalen van georganiseerde ondermijnende criminaliteit, zodat zij deze herkennen en weten wat ze met deze signalen kunnen doen. Het effect van de campagne was direct merkbaar en heeft geleid tot een forse toename van meldingen, bijvoorbeeld over onverklaarbare of ondermijnende activiteiten (2.941 tips, +71%). Daarmee staat het onderwerp in de top drie van meest gemelde categorieën.

Drugs, geweld en opsporing

Ruim 14.000 meldingen (+15%) hadden betrekking op drugscriminaliteit, zoals handel op straat en vanuit woningen, hennepkwekerijen en de productie van synthetische drugs. Verder deelden tipgevers veel informatie over geweldsdelicten. Over zaken als mishandeling, schiet- en steekincidenten, moord en doodslag en straatroof ontving M. 3.480 tips (+36%). Ook de tips naar aanleiding van opsporingsberichten bleven onverminderd hoog, in totaal kreeg M. 2.727 tips (+31%) over gezochte verdachten.

Nieuwe fenomenen

Criminaliteit verschuift mee met veranderingen in de samenleving en aanpassingen in wet- en regelgeving. Bij Meld Misdaad Anoniem is dat duidelijk zichtbaar in de meldingen. Zo ontving het meldpunt vorig jaar aanzienlijk meer meldingen over illegale handel in vapes en sigaretten. Dankzij deze tips troffen de FIOD en Douane in november een partij met 8,5 miljoen sigaretten aan in een loods in de gemeente West Maas en Waal. De fiscale waarde was circa 3,2 miljoen euro. Een maand later werd onder een appartementencomplex in Enschede een partij met 680.000 illegale sigaretten onderschept.

Zorgcriminaliteit

Een ander onderwerp waar steeds vaker over wordt gemeld is zorgcriminaliteit. Criminelen zien de zorgsector als lucratief verdienmodel en de schatting is dat hier jaarlijks miljarden euro’s aan zorggeld door verdwijnen. Waar voorheen sporadisch gemeld werd over fraude met persoonsgebonden budget, ontving M. het afgelopen jaar bijna honderd meldingen over misbruik van zorggelden, valse diploma’s en uitbuiting van cliënten voor illegale activiteiten. Daarnaast verdubbelde het aantal meldingen over illegale geneesmiddelen (204 tips).

Resultaten

Vorig jaar werden minstens 3.452 verdachten opgespoord mede dankzij anonieme tips, zo blijkt uit terugkoppeling van de politie. Verder werden er in totaal 526 vuurwapens en 614 steek- en slagwapens in beslag genomen.

Overval op klokkenmaker Zwolle

Het belang van anonieme tips bleek ook uit de opgeloste zaken. Zo werden drie daders van een gewelddadige overval op een klokkenmaker in Zwolle door de rechtbank veroordeeld tot minstens twee jaar cel. Een 71-jarige man werd in zijn winkel overvallen, mishandeld en bedreigd met een vuurwapen. Na een uitzending van Opsporing Verzocht kwamen bruikbare tips binnen bij M.

Zware mishandeling in voetbalstadion De Kuip

Ook ontving M. na beelden in het opsporingsprogramma tips over een 31-jarige verdachte van een zware mishandeling in voetbalstadion De Kuip. Na afloop van de wedstrijd Feyenoord-Fenerbahçe in augustus gooide hij samen met twee andere Fenerbahçe-supporters een paal met een betonnen voet van 23 kilo over een scheidingswand richting feestvierende Feyenoord-supporters. Een supportersbegeleider werd op zijn hoofd geraakt en ondervindt hiervan nog steeds lichamelijke klachten. Onlangs werden twee mannen veroordeeld tot cel- en taakstraffen.

Diefstal bronzen paardenbeeld uit Kurhaus

Verder werd een 43-jarige Hagenaar veroordeeld voor de diefstal van een bronzen paardenbeeld uit het Kurhaus in Scheveningen. Hij deed zich voor als hotelgast, haalde het vijftig kilo zware beeld van een sokkel en verstopte het kunstwerk in zijn koffer. De dader kwam bij de politie in beeld na een tip via M.

Voortvluchtige opgepakt in Spanje

Ook buiten de grenzen was er succes. In Spanje werd een 32-jarige voortvluchtige man uit Soesterberg aangehouden. Hij stond internationaal gesignaleerd en moest nog anderhalf jaar gevangenisstraf uitzitten. De arrestatie was een gevolg van een campagne die M. startte aan de Spaanse Costa del Sol.