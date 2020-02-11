Verdachte bekent zowel de moord als de verkrachting als de poging verkrachting

De man die verdacht wordt van de moord op Lisa op 20 augustus 2025 en van verkrachting van een vrouw op 15 augustus 2025 en van een poging verkrachting van een vrouw op 10 augustus 2025, heeft bij de politie voor alle drie de feiten een bekennende verklaring afgelegd. Dat hebben de officieren van justitie vanmiddag tijdens de tweede pro formazitting in deze zaak gezegd.

Sinds de vorige pro formazitting eind november is de verdachte verschillende malen gehoord. Toen hij vorige week donderdag en vrijdag opnieuw werd gehoord heeft hij wat betreft alle drie de feiten een bekennende verklaring afgelegd.

Stemmen

In de verhoren verklaarde de verdachte dat hij in een soort droom een troon zag alsof hij in de hemel was en dat hij stemmen hoorde. Die stemmen vertelden hem dat hij met een vrouw naar bed moest om naar de hemel te gaan. Daarom ging hij naar de Wallen maar alhoewel hij betaald had kreeg hij geen seks. Vervolgens zeiden de stemmen dat hij iemand moest verkrachten. Dat heeft de verdachte op 10 augustus geprobeerd maar dat lukte niet omdat er een fietser aankwam. Toen het op 15 augustus wel lukte om iemand te verkrachten kwam hij nog niet in de hemel. De verdachte, zo verklaarde hij, was toen verdrietig en boos. De stemmen zeiden toen dat hij iemand moest vermoorden.

Verklaringen

De verdachte heeft verklaard dat hij op 10 augustus op pad was om iemand te verkrachten. Toen hij een vrouw zag lopen is hij haar gaan volgen. Hij heeft haar van achteren gegrepen en haar mond dicht gehouden. Toen er een fietser aankwam is hij op een gegeven moment weggegaan, daarom is het bij een poging gebleven.

Over de verkrachting op 15 augustus heeft de verdachte bevestigd dat hij een vrouw die hij nooit eerder had gezien zag lopen. Hij heeft haar van achteren gegrepen, de bosjes ingesleurd en vervolgens geslagen en verkracht.

Over de moord op 20 augustus heeft hij verklaard dat hij die nacht op pad was gegaan met zijn pas gekocht mes om iemand te vermoorden zoals de stemmen hem hadden opgedragen. Hij heeft een jonge vrouw op de fiets van de weg geduwd waarna ze beiden in het water terecht kwamen. Omdat hij dacht dat ze zou verdrinken is hij weggegaan. Toen hem duidelijk werd dat de vrouw nog niet dood was is hij teruggekomen om haar te vermoorden zodat hij in de hemel zou komen. Toen hij nog steeds niet naar de hemel ging werd hij heel boos. De stemmen zeiden toen dat hij eerst zichzelf moest vermoorden. Dat wilde hij doen maar dat is volgens eigen zeggen niet gelukt omdat de politie hem kwam arresteren.

Nigeriaanse identiteit

Wat betreft zijn identiteit heeft de verdachte eerder verklaard dat hij was opgegroeid in weeshuizen en dat hij niet wist wie zijn familie was of wat zijn naam of geboortedatum was. Onderzoek heeft vastgesteld dat de verdachte via Italië, Frankrijk en Duitsland naar Nederland is gekomen. In Duitsland blijkt hij helemaal niet verklaard te hebben over weeshuizen. Hij heeft daar aangegeven de Nigeriaanse nationaliteit te hebben en ook heeft hij daar de namen van zijn ouders, vier broers en een zus genoemd. In een van de verhoren van vorige maand heeft de verdachte verklaard in Duitsland de juiste informatie te hebben gedeeld. Het onderzoek naar zijn identiteit gaat voort.

Pieter Baan Centrum

De verdachte zal naar verwachting in maart in het Pieter Baan Centrum worden opgenomen waar hij psychologisch en psychiatrisch zal worden onderzocht. De volgende pro formazitting in deze zaak staat gepland voor 30 april 2026.