Europol: Voor 1,2 miljard euro aan valse bankbiljetten per post onderschept

Politieautoriteiten uit 18 landen hebben tijdens Operatie DECOY III, een door Europol gecoördineerde actie onder leiding van Oostenrijk, Portugal en Spanje, naar schatting voor 1,2 miljard euro aan valse bankbiljetten en munten onderschept. 'De gezamenlijke operatie van de douane en de politie was gericht tegen criminele netwerken die vals geld verspreidden via de post', zo laat Europol vandaag weten.

'Bankbiljetten in China vervaardigd'

'Het merendeel van de inbeslaggenomen goederen is gerelateerd aan China.

Meer dan 90% van het in beslag genomen valse geld was afkomstig uit China, wat aantoont dat dit een belangrijke bron is van vals geld dat Europa binnenkomt', aldus Europol.

Opslagplaats

De Roemeense autoriteiten hebben alleen al meer dan 4,8 miljoen eurobankbiljetten met een aangepast ontwerp onderschept en een opslagplaats ontmanteld waar meer dan 223.000 valse biljetten uit China lagen opgeslagen.

Valse munten

Daarnaast werden bij drie afzonderlijke inbeslagnames in Portugal, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten meer dan 220.000 valse munten in euro's, Britse ponden en Amerikaanse dollars ontdekt. Alle zendingen konden worden herleid naar China.

Miljoenen valse bankbiljetten en munten onderschept

Tijdens de zes maanden durende operationele fase tussen juni en november 2025 hebben de autoriteiten 379 pakketten met vals geld in beslag genomen. Deze inbeslagname leidde tot 70 nieuwe onderzoeken naar de criminele netwerken erachter. De resultaten worden nu openbaar gemaakt, nadat de operationele fase en de evaluatiegesprekken zijn afgerond.

'Waarde' valse bankbiljetten en munten in totaal 1,2 miljard euro

In totaal hebben agenten meer dan 7 miljoen valse bankbiljetten en munten onderschept, waaronder:

- 4,8 miljoen euro aan bankbiljetten en munten

- Artikelen ter waarde van 2,3 miljoen Amerikaanse dollar

- 23.302 valse bankbiljetten en munten van Britse ponden

- 4 valse bankbiljetten en munten ter waarde van 800 Zwitserse frank

De totale waarde van het in beslag genomen valse geld wordt geschat op 1,2 miljard euro.

Internationale samenwerking

Bij de operatie waren autoriteiten betrokken uit Oostenrijk, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Servië, Spanje, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Samenwerking met Europese Centrale Bank (ECB)

Europol en OLAF ondersteunden de operatie door de uitwisseling van inlichtingen te faciliteren, te helpen bij het opsporen van verdachte pakketten en risico-indicatoren te verfijnen voor toekomstige acties.

Europol werkt ook samen met de Europese Centrale Bank (ECB), onder coördinatie van de Europese Commissie, om de samenwerking met de Chinese autoriteiten te versterken in de strijd tegen vals geld bij de bron.