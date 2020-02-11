CBS: Export in december 2025 gegroeid met ruim 7 procent

Het volume van de goederenexport was in december 7,1 procent groter dan in december 2024, volgens voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit meldt het CBS woensdag.

Vooral machines en aardolieproducten uitgevoerd

Bedrijven hebben vooral meer machines en aardolieproducten uitgevoerd. Het volume van de goederenimport was in december 5,8 procent groter dan in december 2024. Er zijn onder andere meer delfstoffen, elektrotechnische machines en voedings- en genotmiddelen ingevoerd.

Omstandigheden voor export in februari minder ongunstig dan in december

Het CBS publiceert elke maand ook over een aantal omstandigheden voor de export in de visualisatie Exportomstandigheden. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. De indicatoren in de visualisatie hangen goed samen met de export, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de export.

Buitenlandse orders

In februari waren de omstandigheden voor de export minder ongunstig dan in december. Dat komt vooral doordat het oordeel van de Nederlandse en Europese ondernemers over de buitenlandse orders minder negatief was. Ook het producentenvertrouwen van de eurozone en Duitsland was minder negatief.