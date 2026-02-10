Productie industrie in december ruim 1 procent hoger dan jaar eerder

De kalendergecorrigeerde productie van de Nederlandse industrie lag in december 1,3 procent hoger dan in december 2024. Zo maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekend. 'In minder dan de helft van de onderliggende branches groeide de productie', aldus het CBS.

Groei in minder dan de helft van de branches

Minder dan de helft van alle bedrijfsklassen in de industrie produceerde in december meer dan in dezelfde maand een jaar eerder. Van de zeven grootste branches realiseerde de machine-industrie de grootste productiestijging, terwijl de chemie de grootste daling noteerde.

Productie stijgt ten opzichte van november

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste worden gekeken naar voor seizoen- en kalendereffecten gecorrigeerde cijfers. Van november op december steeg de productie met 0,5 procent.

Grote fluctuaties

De voor seizoen- en kalendereffecten gecorrigeerde productie fluctueert doorgaans aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. In mei 2020 bereikte de productie van de industrie een dieptepunt. Daarna werd een stijgende lijn ingezet tot mei 2022. Sindsdien is de trend omgeslagen.