Economisch beeld iets negatiever in januari

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was in januari iets negatiever dan in december. In de Conjunctuurklok van januari presteerden 9 van de 13 indicatoren slechter dan hun langjarige trend.

De Conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. In de Conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die het CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd. Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok betreft een macro-economisch beeld en het gaat niet in gelijke mate op voor alle huishoudens, bedrijven of regio’s, zo meldt het CBS.

Consumenten negatiever, producenten positiever



Consumenten waren in januari negatiever dan in december, terwijl producenten positiever waren. Dat producenten positief waren, was voor het eerst in bijna 3 jaar. Het producentenvertrouwen lag boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar, terwijl het consumentenvertrouwen eronder lag.



Consumptie huishoudens en export groeien, investeringen krimpen



In november 2025 hebben huishoudens 0,5 procent meer geconsumeerd dan in november 2024 (voor prijsveranderingen en koopdagen gecorrigeerd). Ze kochten vooral meer diensten.

Het volume (werkdaggecorrigeerd) van de goederenexport was in november 4,7 procent groter dan in november 2024. Bedrijven hebben vooral meer transportmiddelen en machines uitgevoerd.

In november 2025 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 4,1 procent kleiner dan een jaar eerder. Er is vooral minder geïnvesteerd in overig weg-vervoer (vrachtauto’s, opleggers, busjes, etc.) en gebouwen.

Productie industrie in november bijna 1 procent hoger

De kalendergecorrigeerde productie van de Nederlandse industrie lag in november 0,7 procent hoger dan in november 2024. Voor seizoen- en kalendereffecten gecorrigeerd daalde de productie in november met 0,5 procent ten opzichte van oktober.

Minder faillissementen in december



In december zijn, voor zittingsdagen gecorrigeerd, 42 bedrijven (inclusief eenmanszaken) minder failliet verklaard dan in november. Dat is een daling van 14 procent.

Prijzen koopwoningen bijna 6 procent hoger in december

In december 2025 waren de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 5,8 procent hoger dan een jaar eerder. Voor de negende maand op rij vlakt de prijsstijging af. Ten opzichte van november 2025 daalden de prijzen gemiddeld met 0,9 procent.

Minder gewerkte uren, minder vacatures, relatief evenveel werklozen



In december 2025 waren er 410 duizend werklozen. Net als in de drie maanden daarvoor was 4,0 procent van de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar werkloos. Het aantal werklozen bleef gemiddeld over de afgelopen drie maanden gelijk.

Werknemers en zelfstandigen werkten in het vierde kwartaal in totaal ruim 3,7 miljard uur. Dat is, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 0,3 procent minder dan in het kwartaal ervoor.

Aan het einde van het vierde kwartaal stonden er 380 duizend vacatures open, een daling van 7 duizend. Het aantal vacatures daalt al drie jaar lang vrijwel elk kwartaal.

De omzet van uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling was in het derde kwartaal van dit jaar 0,9 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2024.

Bbp stijgt 0,5 procent in vierde kwartaal 2025

Volgens de eerste berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het vierde kwartaal van 2025 met 0,5 procent gestegen ten opzichte van het derde kwartaal. De stijging van het bbp is vooral toe te schrijven aan de export en de consumptie door de overheid.