Langdurig burenconflict leidt tot schietpartij

De politie ging met diverse eenheden naar de opgegeven plek en trof 1 man aan, gewond geraakt aan het been. De verdachte bleek weg te zijn gegaan. Het slachtoffer was aanspreekbaar en hem is eerste hulp verleend door bij hem een tourniquet aan te leggen en is later met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De politie is in de directe omgeving een zoekactie gestart naar sporen en de verdachte. Hierbij is onder meer gebruik gemaakt van een arrestatieteam, de politiehelikopter, een drone en een speurhond. In de onmiddellijke omgeving zijn een man en een vrouw aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid. Omdat hun rol onduidelijk was zijn zij aangehouden. Ook heeft het arrestatieteam twee woningen doorzocht.

De verdachte schutter, een 68-jarige inwoner van Spaarndam, meldde zich omstreeks 13.30 uur aan het politiebureau in Haarlem. Hij heeft daarbij een wapen overhandigd. Het wapen is inbeslaggenomen. Het slachtoffer kon na behandeling het ziekenhuis verlaten. Hij is aan het bureau verhoord en heeft aangifte gedaan.

Uit het onderzoek blijkt dat het schietincident voortkomt uit een langdurig burenconflict. De woning van de aangever is door de burgemeester van Haarlemmermeer bestuurlijk gesloten in verband met de veiligheid van betrokkenen en de onrust in de buurt.

De vrouw is na verhoor heengezonden. De beide andere verdachten zijn in verzekering gesteld. De politie zet het onderzoek voort.