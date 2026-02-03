Werkgevers Schiphol lieten werknemers in kou staan tijdens winterchaos

Tijdens de winterchaos op Schiphol begin januari zijn werknemers zwaar onder druk gezet en onvoldoende beschermd. Dat blijkt uit een peiling van vakbond FNV onder werknemers op Schiphol. Terwijl honderden vluchten werden geschrapt, kregen werknemers te maken met hoge werkdruk, agressie van passagiers, gevaarlijke gladheid en een schrijnend gebrek aan steun van het management.

Twee derde van de ondervraagde werknemers zegt een extreem hoge werkdruk te hebben ervaren. Meer dan de helft zag dat collega’s te maken kregen met intimidatie of agressie door passagiers. Veel werknemers werd verplicht om ondanks code oranje en gebrekkig rijdend openbaar vervoer toch naar hun werk komen. Wie dat niet lukte, raakte soms zelfs een verlofdag kwijt. Platformmedewerkers werkten in bittere kou met verouderd materieel, terwijl collega’s uitgleden en uitvielen door gladheid.

‘Wij stonden er alleen voor’



Passagemedewerker Nicole van Unen: ‘Passagiers waren woedend en collega's stonden in de frontlinie, zonder duidelijke informatie of steun. Er werd gescholden en gedreigd. Collega's voelde zich totaal niet gesteund. Soms durfden ze ’s avonds niet eens alleen in uniform naar huis.’ Ook stagiairs en uitzendkrachten werden ingezet zonder goede begeleiding, juist op momenten dat de druk het hoogst was. Tegelijkertijd was het management nauwelijks zichtbaar op de werkvloer. Volgens veel werknemers kwamen maatregelen veel te laat op gang, zoals de communicatie naar passagiers en het inzetten van meer personeel.

Structureel probleem



Volgens de FNV zijn de problemen geen incident. ‘Dit gaat niet alleen over winterweer, dit gaat over keuzes’, zegt Jaap de Bie, campagneleider FNV Schiphol. ‘Jarenlang is er bezuinigd op personeel en materieel. Dan zie je wat er gebeurt als het misgaat: werknemers betalen de prijs.’

Werknemers niet op één



De FNV is kritisch op het aangekondigde onderzoek van Schiphol en KLM: ‘We zien weer dat werknemers niet op één staan: als je wilt weten wat er mis is gegaan moet je beginnen én eindigen met de werknemers op Schiphol. En conclusies trekken over de structurele problemen in plaats van je alleen te richten op dit incident.’ FNV roept op om de aangekondigde evaluatie te verbreden. Niet alleen processen en planning moeten worden bekeken, maar vooral de gevolgen voor werknemers en de onderliggende structurele problemen.

Aanbevelingen van FNV



De Bie: ‘Zorg voor voldoende personeel, fatsoenlijk materieel en duidelijke afspraken bij extreem weer. Zet stagiairs niet in als volwaardige krachten, bescherm werknemers tegen agressie en wees zichtbaar als management. En bovenal: toon respect voor de mensen die Schiphol draaiende houden.’

De FNV zal de uitkomsten van de peiling delen met de directie en verwacht dat de werkgevers op Schiphol nu écht werk maken van veilige en menswaardige arbeidsomstandigheden. Want zonder werknemers staat alles stil.