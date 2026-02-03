Ruim driekwart is bereid mee te betalen aan zorg van anderen

De meeste mensen in Nederland (77%) geven aan bereid te zijn om te betalen voor zorgbehandelingen waar zij zelf geen gebruik van maken, maar anderen wel. Deze bereidheid is tussen 2013 en 2025 licht toegenomen. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van de Barometer Solidariteit in de zorg van het Nivel.

Nivel Barometer voor solidariteit in de zorg

Het Nederlandse zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit. Mensen betalen mee aan hun eigen zorgkosten en die van anderen, onder andere via de zorgverzekeringspremie. Het Nivel meet sinds 2013 elke twee jaar met de Barometer Solidariteit in de zorg hoe groot de bereidheid tot solidariteit is onder leden van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg. Zij worden gevraagd naar hun eigen bereidheid om te betalen voor de zorgbehandelingen van anderen (eigen solidariteit) en naar hun inschatting van de betalingsbereidheid van anderen (verwachte solidariteit).

Eigen solidariteit licht gestegen

De bereidheid van mensen om te betalen voor de zorgbehandelingen van anderen is in de afgelopen jaren licht toegenomen: van 73% in 2013 naar 77% in 2025. De verwachte solidariteit van anderen laat over dezelfde periode een lichte schommeling zien. In 2025 verwachtte 60% van de bevolking dat andere mensen bereid waren om te betalen voor de zorgbehandelingen van anderen. Dit percentage varieerde tussen 54% en 64% in de periode 2013 tot en met 2025.