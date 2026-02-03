PEUGEOT viert het iconische GTi-label op Rétromobile

Het eerste hoogtepunt van dit bijzondere jaar vindt plaats op de gerenommeerde Rétromobile-beurs, van 28 januari tot en met 1 februari in Paris Expo Porte de Versailles.

Op een indrukwekkende stand van 600 m2 toont PEUGEOT de modellen die aan de basis stonden van de GTi-legende: de PEUGEOT GTi Series 2, met de PEUGEOT 205 en PEUGEOT 208 GTi.

Meer dan veertig jaar na de onthulling van de allereerste PEUGEOT 205 GTi vormen deze historische modellen een erehaag voor hun opvolger: de nieuwe PEUGEOT E‑208 GTi. Meer GTi dan ooit tevoren biedt hij nog meer rijplezier, toonaangevende prestaties met 280 pk, unieke sensaties en een ingetogen maar elegante vormgeving die het Franse charisma van de 'GTi‑stijl' belichaamt. De nieuwe PEUGEOT E‑208 GTi wordt in Frankrijk voor het eerst getoond in zijn witte introductiekleur – een knipoog naar de iconische lak van de oorspronkelijke 205 GTi.