Shortlease: wat het is, voor wie het werkt en waarom het slimmer kan zijn dan kopen of huren

Stel: je hebt morgen een auto nodig, maar je wilt je niet jaren vastleggen. Of je neemt een nieuwe medewerker aan en weet nog niet of hij of zij de proeftijd doorstaat. Shortlease geeft je in beide gevallen een uitweg. Geen langlopende verplichtingen, en geen grote investering vooraf. In dit artikel lees je wat shortlease precies inhoudt, voor wie het geschikt is en waar je op moet letten bij het kiezen van een aanbieder.

Wat is shortlease?

Shortlease is een vorm van autolease met een korte looptijd. Waar je bij reguliere lease minimaal 36 tot 48 maanden vastzit, kun je bij shortlease al instappen vanaf één maand. Shortlease werkt op basis van full-operational lease: je betaalt één vast maandbedrag en daarin zit alles inbegrepen. Wegenbelasting, allrisk verzekering, onderhoud, eventuele reparaties en pechhulp zijn allemaal onderdeel van het tarief. Je rijdt en tankt (of laadt), de rest is geregeld.

Het verschil met autohuur zit vooral in de prijs en het comfort. Huur is duur zodra je langer dan een week een auto nodig hebt. Bij shortlease heb je één vaste auto, één vast tarief en één aanspreekpunt.

Voor wie is shortlease bedoeld?

Shortlease past bij meer situaties dan je misschien denkt. Het is geen nicheproduct voor een kleine doelgroep, maar een praktische oplossing voor iedereen die flexibel wil rijden.

Ondernemers en ZZP’ers

Ondernemers en ZZP’ers profiteren van shortlease omdat ze geen grote investering hoeven te doen. Je werkkapitaal blijft beschikbaar voor je bedrijf, terwijl je toch professioneel voor de dag komt. Bovendien heb je geen last van afschrijving of onverwachte reparatiekosten.

Bedrijven met wisselende personeelsbehoefte

Bedrijven met wisselende personeelsbehoefte gebruiken shortlease om snel op te schalen of af te schalen. Denk aan een detacheringsbureau dat een nieuwe consultant de weg op stuurt, of een bouwbedrijf dat in het voorjaar extra mensen inzet. Je least een auto zolang je hem nodig hebt en levert hem in als het seizoen voorbij is.

Particulieren

Particulieren kiezen voor shortlease als ze wachten op de levering van een nieuwe auto, net zijn verhuisd of tijdelijk zonder eigen auto zitten. Geen BKR-registratie bij privé shortlease is daarbij een bijkomend voordeel: je hypotheekaanvraag loopt er niet door vertraging op.

Startende ondernemers

Startende ondernemers vinden in shortlease een manier om professioneel te opereren zonder direct grote verplichtingen aan te gaan. Je kunt groeien in je eigen tempo, zonder dat je wagenpark je inhaalt.

Welke problemen lost shortlease op?

Het grootste probleem dat shortlease oplost is starheid. Een traditioneel leasecontract dwingt je om vier jaar vooruit te plannen. Dat is lastig als je bedrijf groeit, krimpt of van richting verandert. Met een kortlopend contract pas je je mobiliteit aan op je situatie, niet andersom.

Daarnaast lost shortlease het probleem van onverwachte kosten op. Wie zelf een auto koopt, betaalt vroeg of laat voor een kapotte koppeling, nieuwe banden of een defecte airco. Bij shortlease zijn die kosten gedekt. Je maandbedrag is voorspelbaar en je budget ook.

Ten slotte is shortlease een goede manier om elektrisch rijden uit te proberen. Wil je weten hoe een elektrische auto past in je dagelijkse rijpatroon, maar wil je er niet meteen vier jaar aan vastzitten? Dan lease je er een voor twee of drie maanden en beslis je daarna op basis van echte ervaring.

Waar let je op bij het kiezen van een shortleasebedrijf?

Niet elke aanbieder werkt hetzelfde. Drie dingen bepalen grotendeels of een partij bij je past.

Ten eerste: wat zit er precies in het maandbedrag? Sommige aanbieders rekenen apart voor verzekering of banden. Zorg dat verzekering, onderhoud, reparaties, wegenbelasting, pechhulp en vervangend vervoer allemaal inbegrepen zijn. Je weet dan vooraf wat je betaalt.

Ten tweede: hoe snel kun je rijden? Sommige aanbieders leveren direct uit eigen voorraad, door heel Nederland. Vraag je vandaag een offerte aan, dan rijd je soms morgen al. Dat is een groot verschil met aanbieders die auto's pas moeten bestellen of importeren.

Ten derde: hoe verloopt de acceptatie? Sommige aanbieders werken met flitsacceptatie op basis van externe gegevens. Je hoeft geen jaarcijfers aan te leveren en binnen één werkdag weet je of je goedgekeurd bent. Dat scheelt tijd en onzekerheid, zeker als je snel moet handelen.

