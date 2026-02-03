FEEST: De 40ste editie van MOTORbeurs bijna van start

Koninklijke Jaarbeurs en RAI Vereniging brengen dit jaar vrijwel alle gerenommeerde motormerken samen tijdens MOTORbeurs Utrecht. Dit jaar is het de 40ste editie van MOTORbeurs Utrecht en de derde keer dat motormerken gezamenlijk naar voren komen onder het motto ‘All Brands United’.

Tom Crooijmans, voorzitter RAI Vereniging sectie Motoren: ‘Wij zijn zeer verheugd dat de bij RAI Vereniging aangesloten motormerken hebben aangeven opnieuw gezamenlijk te willen deelnemen aan MOTORbeurs in Utrecht, die van 19 tot en met 22 februari 2026 wordt georganiseerd in Jaarbeurs in Utrecht. Wij verwachten meer bezoekers dan ooit tevoren en door onderling samen te werken wordt de positieve trend van de afgelopen jaren voortgezet.’

MOTORbeurs 2026: een speciale ju­bi­le­u­me­di­tie



Koninklijke Jaarbeurs reageert eveneens enthousiast: ‘Dit jaar is het al de 40ste editie van MOTORbeurs Utrecht en deze beurs is elk jaar één van de hoogtepunten voor onze organisatie. Tijdens voorgaande edities hebben we gemerkt dat onderlinge samenwerking zorgt voor een volledig aanbod waarmee onze bezoekers een goed overzicht krijgen van beschikbare modellen. Dat is precies waar bezoekers behoefte aan hebben, daarmee sluit deze samenwerking mooi aan op de wens van onze bezoekers’, aldus Rachel Jankowsky, beursmanager MOTORbeurs Utrecht.

Voor deze collectieve samenwerking bundelden de importeurs hun krachten via RAI Vereniging. Martijn van Eikenhorst, sectiemanager Motoren bij RAI Vereniging: “We kijken uit naar een vruchtbare samenwerking tussen MOTORbeurs Utrecht en de leden van RAI Vereniging. De motorﬁets groeit in populariteit, steeds meer Nederlanders halen hun motorrijbewijs en ontdekken dat motorrijden meer is dan alleen beleving. De motorﬁets levert een onmisbare rol voor goede en betaalbare mobiliteit – een aspect waar ook steeds meer werkgevers oog voor hebben. Tegen die achtergrond is het van belang dat wij tegemoet komen aan de groeiende interesse voor motoren en mobiliteit op twee wielen onder de aandacht brengen van een breed publiek.”

Extra impuls voor Nederlandse mo­tor­bran­che



De aanwezige motormerken geven gezamenlijk gehoor aan de behoefte van bezoekers om al het modelnieuws van 2026 bij elkaar te kunnen bekijken. Dat betekent dat onder andere Aprilia, Benelli, Bimota, BMW Motorrad, CFMoto, Ducati, Harley-Davidson, Honda, Indian Motorcycle, Kawasaki, KTM, Kymco, Mash, Morbidelli, Moto Guzzi, Niu, Piaggio, QJMotor, Royal Enﬁeld, Suzuki, Triumph, Ultraviolette, Vespa, Voge, Yamaha, Zeeho, en Zero aanwezig zullen zijn met hun nieuwste modellen.