NVWA legt boetes op voor ruw vangen van eenden

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) legt boetes op aan 6 eendenhouderijen en 2 vangbedrijven vanwege het ruw vangen van eenden. Het gaat om boetes van 1.500 tot 4.500 euro per bedrijf. De betrokken vangbedrijven krijgen de hoogste boetes, omdat zij herhaaldelijk in overtreding waren. Aanleiding voor het opleggen van de boetes zijn undercoverbeelden die de NVWA tussen augustus 2024 en januari 2025 ontving.

De undercoverbeelden zijn gemaakt door dierenwelzijnsorganisatie Animal Rights. De NVWA heeft de beelden onderzocht en naar aanleiding daarvan besloten om handhavend op te treden. De NVWA concludeert dat eenden onnodig leden door de ruwe manier waarop ze werden gevangen en vervolgens in kratten werden gedaan. Zo raakten sommige dieren bijvoorbeeld langere tijd met hun kop bekneld.

Bedrijven verantwoordelijk

De NVWA heeft ook zelf onaangekondigde inspecties uitgevoerd bij eendenhouderijen tijdens het vangen en laden van eenden. Tijdens deze inspecties zijn er geen overtredingen geconstateerd.

Divisiehoofd Inspectie van de NVWA Jan Willem van der Ham zegt daarover: 'Wanneer wij erbij zijn, verloopt het vangen en laden zorgvuldig. Maar we zijn er vaak niet bij. En op de beelden zien we dat het dan dus ook heel onzorgvuldig en ruw kan gebeuren. Dat rekenen we de betrokken bedrijven zwaar aan. Daarom leggen we niet alleen boetes op. Wij hebben ook stevige gesprekken gevoerd met de betrokken bedrijven. Want het dierenwelzijn moet altijd geborgd zijn. Of wij er nou bij zijn of niet. Dat is en blijft de verantwoordelijkheid van de bedrijven zelf.'