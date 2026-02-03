7 aanhoudingen in onderzoek naar crimineel samenwerkingsverband

In een onderzoek naar de georganiseerde productie van verdovende middelen zijn vanmorgen zeven personen in Eindhoven aangehouden. Ze worden verdacht deel uit te maken van een criminele organisatie die zich bezighield met de productie en handel van synthetische drugs. Ook worden verschillende panden doorzocht op de aanwezigheid van verdovende middelen.

Het gaat om vijf mannen (36, 40, 41, 44, 56) en twee vrouwen (25, 28) met de Roemeense en Nederlandse nationaliteit die in Eindhoven verbleven. Ze zitten vast en worden gehoord over hun betrokkenheid. Ook worden de woningen van de verdachten, een bedrijfspand in Tilburg en een bedrijfsloods in Budel-Schoot doorzocht.

Onderzoek

De afgelopen maanden deed de recherche uitgebreid onderzoek na de vondst van tientallen kilo’s hard- en softdrugs en een grote hoeveelheid chemicaliën eerder dit jaar in Eindhoven. Ook werd er in juli 2024 een pand doorzocht aan de Rooisestraat in Waalre, waarbij meerdere verboden middelen werden aangetroffen. Het onderzoek leidde tot meerdere verdachten die zich vermoedelijk bezighielden met het transporteren van verboden goederen door Europa. De verdachten zijn aangehouden en worden verdacht van het werken in een crimineel samenwerkingsverband. Dit is een duurzame, gestructureerde groep die gezamenlijk misdrijven pleegt.

Het onderzoek gaat onverminderd door. De (verblijf)locaties van de verdachten worden doorzocht op de mogelijke aanwezigheid van verboden middelen.